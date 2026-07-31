Σάντσεθ: Οι μαφίες που διακινούν ανθρώπους προκαλούν μεταναστευτική κρίση στην Ισπανία

Για «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» μετά την άφιξη χιλιάδων παράνομων μεταναστών στη Θέουτα έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ καταγγέλλοντας τις μαφίες που διακινούν ανθρώπους αναβιώνοντας την κρίση του 2021. Πάντως έσπευσε να εκφράσει την προσδοκία του για την «επανειλημμένη, σταθερή και ομαλή συνεργασία» του Μαρόκου στην κρίση στα σύνορα «σε αντίθεση με ό,τι συνέβη το 2021» και επισήμανε τη μείωση της παράνομης μετανάστευσης κατά 36% φέτος και κατά 40% το 2025.

Στις επίσημες δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ κατήγγειλε «παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας», αφού τις τελευταίες ώρες εισήλθαν πάνω από 40.000 άτομα στη Θέουτα από το Μαρόκο, όπως μετέδωσε η EL PAIS. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας απέδωσε την ευθύνη για τη μεταναστευτική κρίση «στις μαφίες που διακινούν ανθρώπους» και υπερασπίστηκε την αντίδραση του Μαρόκου, το οποίο χαρακτήρισε ως «σύμμαχο» κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Εθνοσυνέλευση της αυτόνομης πόλης.

Αιφνιδιαστική είσοδος περισσότερων από 80.000 μεταναστών

Ο Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε ότι «ο διάλογος» από χθες με τις μαροκινές Αρχές ήταν «συνεχής, ομαλός και πολύ λογικός, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη το 2021». Τότε είχε σημειωθεί μια μαζική και άνευ προηγουμένου άφιξη περίπου 10.000 ατόμων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δυνάμεων ασφαλείας, αυτή τη φορά θα είχαν φτάσει περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους της Θέουτα (περίπου 84.000) τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτές τις εκτιμήσεις πρέπει να προστεθούν οι εκατοντάδες νέοι που έφτασαν τις προηγούμενες ημέρες κολυμπώντας.

«Οι μαφίες επιχειρούν να παρακάμψουν την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου»

Ο Πέδρο Σάντσεθ συνέδεσε την αιφνιδιαστική είσοδο των μεταναστών στην Θέουτα με την «συμφεροντολογική», όπως την χαρακτήρισει, ερμηνεία εκ μέρους των μαφιών μιας απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου πριν από τρεις εβδομάδες, η οποία όρισε ότι δεν επιτρέπεται η άμεση απέλαση όσων εισέρχονται κολυμπώντας στη Θέουτα και τη Μελίλια. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας καθόρισε ότι «η άμεση απόρριψη ισχύει μόνο για όσους προσπαθούν να εισέλθουν παρακάμπτοντας τα καθιερωμένα συνοριακά μέτρα συγκράτησης, όπως οι φράχτες».

Εξετάζει την τοποθέτηση θαλάσσιων φραγμάτων

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ εξήγησε ότι ήδη μελετάται η τοποθέτηση σημαδούρων στον κυματοθραύστη που χωρίζει τη Θέουτα από τη μαροκινή πόλη Καστιγιέχος, «προκειμένου να τηρηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και, τουλάχιστον, να δημιουργηθεί ένα φράγμα συγκράτησης, ένα φυσικό φράγμα από οπτική άποψη, ώστε από διοικητική άποψη να διευκολυνθεί η επαναπατριστική διαδικασία στα σύνορα». Επίσης, δεν απέκλεισε «από νομοθετική άποψη την τροποποίηση ορισμένων πτυχών των νόμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η επαναπατρισμός με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο».

Ceuta ha amanecido con cientos de jóvenes durmiendo en la calle mientras continúa el cruce de personas por la frontera 📹 Carmen Morán Lee la información en directo: https://t.co/Y1cpDTM7hq pic.twitter.com/RGtgyGKKqR — EL PAÍS (@el_pais) July 31, 2026

Έκκληση του δημάρχου της Θέουτα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Οι αφίξεις που σημειώθηκαν πριν από την Πέμπτη προκάλεσαν τις πρώτες εκκλήσεις για βοήθεια από τον Χουάν Χεσούς Βίβας, δήμαρχο της Θέουτα από το 2001, ο οποίος είχε ήδη προειδοποιήσει για την κατάσταση «κατάρρευσης», ζητώντας παράλληλα «αποφασιστική και άμεση» αντίδραση από την κυβέρνηση.

Ο Χουάν Χεσούς Βίβας ζήτησε την Πέμπτη την κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης λόγω της έκτασης της κρίσης, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών αιτιολογεί ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο λόγω μιας μεταναστευτικής κρίσης, καθώς η συγκεκριμένη νομική διάταξη προβλέπεται αποκλειστικά για φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.

Δέσμευση Σάντσεθ για προστασία των συνόρων

Τον Μάιο του 2021, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τον έλεγχο στα σύνορα με τη μέγιστη ταχύτητα. «Θα είμαστε αποφασιστικοί για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση, σε οποιαδήποτε πιθανότητα και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε σε επίσημη επίσκεψή του στη La Moncloa.

«Η ακεραιότητα της Θέουτα ως μέρους του έθνους μας, η ασφάλειά της και η ηρεμία των συμπατριωτών μας και των κατοίκων της εγγυώνται από τη δράση της ισπανικής κυβέρνησης, όποιες κι αν είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό και με όλα τα διαθέσιμα μέσα», δήλωσε τότε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Όπως και τώρα, ο Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε στο Μαρόκο με φιλικό τρόπο ως «μια χώρα – εταίρο και φίλη της Ισπανίας και έτσι πρέπει να παραμείνει».