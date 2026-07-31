Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μεγάλη αναζωπύρωση πίσω από την Πρέβελη – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις περιοχών

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Ρέθυμνο, καθώς καταγράφεται μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς που ξέσπασε προχθές, στην πίσω πλευρά του Φοινικόδασους της Πρέβελης. Οι φλόγες ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους, ενώ πραγματοποιείται επιχείρηση εκκένωσης λουόμενων και έχουν σταλεί μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις κατοίκων σε γύρω περιοχές.

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φωτιά στο Ρέθυμνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς καταγράφεται στο Ρέθυμνο, πίσω από το Φοινικόδασος της Πρέβελης στην περιοχή Φρατί, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Πραγματοποιείται επιχείρηση εκκένωσης λουόμενων από την παραλία Πρέβελη, ενώ μπαράζ μηνυμάτων από το 112 καλεί σε εκκένωση πολλών περιοχών, όπως Δρυμισκιανό Αμμούδι, Κεραμές και Λίμνη Πρέβελης.
  • Οι φλόγες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, με επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν για να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Ρέθυμνο, καθώς καταγράφεται μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην περιοχή Ασώματος.

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Υπάρχει αναζωπύρωση της φωτιάς στην πίσω πλευρά του Φοινικόδασους της Πρέβελης, στην περιοχή Φρατί, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, οι φλόγες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς το πολύτιμο φυσικό οικοσύστημα.

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Αυτή την ώρα πραγματοποιείται επιχείρηση εκκένωσης λουόμενων από την παραλία Πρέβελη.

Στο σημείο επιχειρούν 104 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ της 3ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού λόγω αναταράξεων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ρεθύμνου.

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Για την πυρκαγιά έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Την ίδια ώρα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες λαμβάνουν νέα μηνύματα για εκκένωση των περιοχών Δρυμισκιανό Αμμούδι, Κεραμές, Δριμίσκος, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης λόγω της φωτιάς στο Ρέθυμνο:

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