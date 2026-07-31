Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μεγάλη αναζωπύρωση πίσω από την Πρέβελη – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις περιοχών

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Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Ρέθυμνο, καθώς καταγράφεται μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην περιοχή Ασώματος.

Υπάρχει αναζωπύρωση της φωτιάς στην πίσω πλευρά του Φοινικόδασους της Πρέβελης, στην περιοχή Φρατί, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, οι φλόγες ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της προς το πολύτιμο φυσικό οικοσύστημα.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται επιχείρηση εκκένωσης λουόμενων από την παραλία Πρέβελη.

Στο σημείο επιχειρούν 104 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 6ης και 19ης ΕΜΟΔΕ της 3ης ΕΜΑΚ και 23 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 2 ελικόπτερα, τα οποία λόγω των ισχυρών ανέμων αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα στη λήψη νερού λόγω αναταράξεων. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ρεθύμνου.

Για την πυρκαγιά έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Την ίδια ώρα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες λαμβάνουν νέα μηνύματα για εκκένωση των περιοχών Δρυμισκιανό Αμμούδι, Κεραμές, Δριμίσκος, Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελης λόγω της φωτιάς στο Ρέθυμνο:

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δρυμισκιανό_Αμμούδι απομακρυνθείτε προς #Τριόπετρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κεραμές της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς #Κισσού_Κάμπος ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δριμίσκος Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου απομακρυνθείτε προς #Σπήλι ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026