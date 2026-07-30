Φωτιά στο Ρέθυμνο: Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή ένας 71χρονος – Φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του

Ένας 71χρονος κάτοικος της περιοχής Πρέβελη πρόκειται να μεταφερθεί το βράδυ της Πέμπτης με αεροδιακομιδή στην Αθήνα, προκειμένου να νοσηλευτεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο, μετά τα εγκαύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος φέρει εγκαύματα στο 40% του σώματός του. Παρότι η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή και απαιτεί εξειδικευμένη νοσηλεία, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Η αεροδιακομιδή του έχει προγραμματιστεί για τις 21:00, ώστε να μεταφερθεί άμεσα σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης εγκαυμάτων.

Ο 71χρονος είναι ένας από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία συνεχίζει να δοκιμάζει το νότιο Ρέθυμνο, αφήνοντας πίσω της καμένες εκτάσεις, ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και των συνεχών αναζωπυρώσεων.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των υγειονομικών υπηρεσιών υπήρξε άμεση, με στόχο την ασφαλή διακομιδή του τραυματία και την παροχή της απαραίτητης εξειδικευμένης φροντίδας.