Επιστροφή χρημάτων και δωρεάν εισιτήρια στους 317 επιβάτες του «Super Star» που επέστρεψε στο Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία εξασφάλισε επιστροφή αντιτίμου, δωρεάν ακτοπλοϊκό εισιτήριο μετ' επιστροφής και μεταφορά με λεωφορεία για τους 317 επιβάτες του «Super Star», το οποίο επέστρεψε στο Λαύριο. Το πλοίο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τήνου λόγω ισχυρών ανέμων έντασης 8-9 μποφόρ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων και τη χορήγηση ενός δωρεάν ακτοπλοϊκού εισιτηρίου μετ’ επιστροφής εξασφάλισε η πλοιοκτήτρια εταιρεία για τους 317 επιβάτες του «Super Star». Προβλέφθηκε επίσης η μεταφορά τους με λεωφορεία προς τη Ραφήνα και το κέντρο της Αθήνας.
  • Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην πολιτική διατήρησης καλών σχέσεων με το επιβατικό κοινό, μετά την αδυναμία του πλοίου να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τήνου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Το «Super Star» εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Ωστόσο, λόγω ισχυρών ανέμων 8 έως 9 μποφόρ, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Λαύριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων, τη χορήγηση ενός δωρεάν ακτοπλοϊκού εισιτηρίου μετ’ επιστροφής, καθώς και τη μεταφορά τους με λεωφορεία προς τη Ραφήνα και το κέντρο της Αθήνας εξασφάλισε η πλοιοκτήτρια εταιρεία για τους 317 επιβάτες του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Super Star».

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας Seajets στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική διατήρησης καλών σχέσεων με το επιβατικό κοινό, μετά την αδυναμία του πλοίου να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Τήνου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το «Super Star» αναμένεται να καταπλεύσει αργά το απόγευμα στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου θα αποβιβαστούν οι επιβάτες και θα ακολουθήσει η οργανωμένη μεταφορά τους με λεωφορεία.

Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφήνα προς την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο, με επιστροφή. Αρχικά δεν κατέστη δυνατό να καταπλεύσει στο λιμάνι της Άνδρου, εξαιτίας των ισχυρών βόρειων ανέμων έντασης 8 έως 9 μποφόρ.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την Τήνο, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να προσεγγίσει ούτε το συγκεκριμένο λιμάνι, με αποτέλεσμα να αλλάξει εκ νέου πορεία και να κατευθυνθεί προς το Λαύριο.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 317 επιβάτες και 59 μέλη πληρώματος, ενώ μεταφέρονται 56 Ι.Χ. οχήματα, 11 δίκυκλα και δύο φορτηγά.

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