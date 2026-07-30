Τραγωδία στο Μαλάκι Μαγνησίας: 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Τον αναζητούσε η οικογένειά του

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Σε τραγωδία κατέληξε η αναζήτηση 57χρονου άνδρα, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή στο Μαλάκι Μαγνησίας και εν τέλει ανασύρθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper, στο πρόσωπό του διαπιστώθηκαν αμυχές, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο άνδρας έχασε τη ζωή του από πνιγμό ή εάν προηγήθηκε τραυματισμός του σε βράχια πριν βρεθεί στη θάλασσα.

Ο 57χρονος φέρεται να είχε αναζητηθεί νωρίτερα από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η σορός του διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου.

Την υπόθεση ερευνούν από κοινού στελέχη της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, τα οποία συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία. Στο Νοσοκομείο Βόλου κλήθηκαν και συγγενείς του 57χρονου για τη διαδικασία της αναγνώρισης.