Τραγωδία στο Μαλάκι Μαγνησίας: 57χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα – Τον αναζητούσε η οικογένειά του

Η αναζήτηση ενός 57χρονου άνδρα στο Μαλάκι Μαγνησίας κατέληξε σε τραγωδία, καθώς εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θάλασσα και ανασύρθηκε νεκρός. Οι αρχές εξετάζουν αμυχές στο πρόσωπό του και η αιτία θανάτου παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ η σορός του έχει διακομιστεί στο Νοσοκομείο Βόλου για ιατροδικαστικές εξετάσεις

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στο Μαλάκι Μαγνησίας: Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα 57χρονος άνδρας, τον οποίο αναζητούσε η οικογένειά του.
  • Στο πρόσωπό του διαπιστώθηκαν αμυχές, με τις αρχές να ερευνούν εάν ο θάνατος προήλθε από πνιγμό ή προηγήθηκε τραυματισμός σε βράχια.
  • Η σορός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου για ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ την υπόθεση ερευνούν από κοινού Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα.

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Σε τραγωδία κατέληξε η αναζήτηση 57χρονου άνδρα, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή στο Μαλάκι Μαγνησίας και εν τέλει ανασύρθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper, στο πρόσωπό του διαπιστώθηκαν αμυχές, στοιχείο που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο άνδρας έχασε τη ζωή του από πνιγμό ή εάν προηγήθηκε τραυματισμός του σε βράχια πριν βρεθεί στη θάλασσα.

Ο 57χρονος φέρεται να είχε αναζητηθεί νωρίτερα από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία ανησύχησαν καθώς δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η σορός του διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Βόλου και πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου.

Την υπόθεση ερευνούν από κοινού στελέχη της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος, τα οποία συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία. Στο Νοσοκομείο Βόλου κλήθηκαν και συγγενείς του 57χρονου για τη διαδικασία της αναγνώρισης.

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