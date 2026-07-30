Ιταλία: Κατέρρευσε 3οροφο κτίριο στη Σικελία – 7 αγνοούμενοι – ΒΙΝΤΕΟ

Επτά άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί.
«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Una palazzina è crollata a Messina nel pomeriggio di giovedì 30 luglio. Secondo le prime informazioni, il crollo sarebbe avvenuto a causa di una fuga di gas. Si scava tra le macerie in cerca dei dispersi. pic.twitter.com/k57UsTB5WV
— Local Team (@localteamit) July 30, 2026
Ciao Gabriele, nessuno ne parla, forse adesso su Rai1. Vicino a casa dei miei a Pistunina, Messina, esplosione di uno stabile. Stavano lavorando alle condotte del gas al piano terra dove c’era un supermercato in disuso: hanno tagliato per sbaglio un tubo del metano ed è esploso… pic.twitter.com/hepjoXgNKt
— Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 30, 2026
❗Intervento in corso a Pistunina, Messina, per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni.
Sul posto vigili del fuoco con USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento. pic.twitter.com/xoFlozqYQB
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) July 30, 2026