Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση

Βαριά η ατζέντα Υπουργικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και αφορά τα επόμενα νομοσχέδια, που θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λίγο την παύση εργασιών της Βουλής για τις διακοπές του Αυγούστου τέθηκαν επί τάπητος σειρά νομοσχεδίων, όπως και η πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνει τον κύκλο ένταξης έργων. Ταυτόχρονα, τα νομοσχέδια αφορούν σε ζητήματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εστιάζουν στην διαχείριση υδάτων, στην διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας και στις προπαρασκευαστικές εργασίες για την αξιοποίηση πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα, εξετάστηκαν νομοσχέδια των υπουργείων Δικαιοσύνης και Υγείας για την ενσωματωση ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο

Οδική ασφάλεια

1. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ο υπουργός Επικρατείας κ. Χρήστος Γεώργιος Σκέρτσος και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γεώργιος Κώτσηρας παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια.

Τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν από 665 που ήταν το 2019 σε 206 το πρώτο εξάμηνο του 2026 δηλαδή κατά 32% λιγότερα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε 11,6% λιγότερα θανατηφόρα τροχαία σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Παράλληλα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην ανάλυση των αιτιών πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, όπου η αιτία έχει προσδιοριστεί.

Στην Αττική σε σχέση με πέρσι είχαμε 21% μείωση των παραβάσεων για μη χρήση κράνους και 720.258 ελέγχους αλκοτέστ από 78.975.

Έχουν τοποθετηθεί 10 κάμερες σε οχήματα μαζικής μεταφοράς της ΟΣΥ Α.Ε, έχουν εγκατασταθεί 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες θα ξεκινήσουν να λειτουργούν στις 5 Αυγούστου 2026 και θα ελέγχουν παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη, ενώ, 6 ακόμα κάμερες με ενσωματωμένες λειτουργίες ΑΙ έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά.

Επιπλέον, 390 smartphones έχουν κατανεμηθεί σε υπηρεσίες της ΕΛΑΣ για βεβαίωση τροχονομικών παραβάσεων στο πεδίο.

Το 2025 οι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 22% σε σύγκριση με το 2024, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε απόλυτους αριθμούς, 147 περισσότεροι συμπολίτες μας επέστρεψαν με ασφάλεια στις οικογένειές τους. Η θετική αυτή πορεία συνεχίζεται και το 2026.

Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα συντονισμένων παρεμβάσεων: της αναμόρφωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, της εντατικοποίησης των ελέγχων της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδίως για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, της ολοκλήρωσης σημαντικών έργων οδικών υποδομών και της αξιοποίησης σύγχρονων συστημάτων εποπτείας παραβάσεων με κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη.

Στο τέλος του 2025 συστάθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας – ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ., με αποστολή την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών και την περαιτέρω αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. Ενόψει της αυξημένης επικινδυνότητας που καταγράφεται διαχρονικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. υλοποιεί δύο στοχευμένες δράσεις:

Το «Θα Ζήσω!», ένα βίντεο ευαισθητοποίησης που απευθύνεται στους Έλληνες οι οποίοι θα επισκεφθούν φέτος το καλοκαίρι τα ελληνικά νησιά και τους τουριστικούς προορισμούς, με στόχο την ενίσχυση της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Το «Drive Safe», μία διαδικτυακή εφαρμογή διαθέσιμη σε επτά γλώσσες, για την ενημέρωση τόσο των Ελλήνων όσο, κυρίως, των ξένων επισκεπτών που χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή δίκυκλα. Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται τόσο μέσω των ηλεκτρονικών κρατήσεων όσο και μέσω QR code, το οποίο προβάλλεται στα γραφεία ενοικίασης οχημάτων. Οι συνεργαζόμενοι φορείς, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων Ελλάδος και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεως Αυτοκίνητων & Δίκυκλων (Π.Ο.Γ.Ε.Α.ΔΙ) εκπροσωπούν το 99% της σχετικής αγοράς, με παρουσία σε περισσότερα από 30.000 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ενημέρωση επικεντρώνεται στους βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στις ιδιαίτερες συνθήκες οδήγησης στα νησιά και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Παράλληλα, θεσπίστηκε νέο πλαίσιο για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, με στόχο την προστασία κυρίως των νέων χρηστών.

Προβλέπονται απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση, έλεγχος ταυτοπροσωπίας και ηλικίας, αυστηρότερες κυρώσεις και δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου οχημάτων και ιδιοκτητών.

Ενισχύονται επίσης οι κανόνες για κράνος, μεταφορά επιβατών, χρήση κινητού και ακουστικών, νυχτερινή ορατότητα και κυκλοφορία σε κατάλληλο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την έναρξη του συστήματος και έως τις 22 Ιουλίου 2026 έχουν επιδοθεί συνολικά 4.127 κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εκ των οποίων:

Το ποσοστό τεχνικού λάθους του συστήματος ανέρχεται σε ποσοστό της τάξεως περίπου 1%.

Οι συχνότερες παραβάσεις που καταγράφηκαν αφορούν σε:

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη σε ποσοστό 41%

σε ποσοστό 41% Μη χρήση ζώνης ασφαλείας σε ποσοστό 33%

Προτείνεται η δημιουργία ειδικής ψηφιακής διαδικασίας για τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, ώστε να μπορούν να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον μισθωτή ή πραγματικό χρήστη του οχήματος κατά τον χρόνο τέλεσης της παράβασης.

Η δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική για αλλοδαπούς οδηγούς και για οχήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, όπως και οι περιπτώσεις αδυναμίας ταυτοποίησης του πραγματικού παραβάτη.

Η Ο.Δ.Υ.Σ.Ε.Α.Σ. θα έχει κεντρικό ρόλο στη διαχείριση του δικτύου καμερών και στην παρακολούθηση της είσπραξης των προστίμων, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

Με την ολοκλήρωση του οικοσυστήματος θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος, διαφανής και ελέγξιμος μηχανισμός οδικής ασφάλειας, ο οποίος θα καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας, από την καταγραφή της παράβασης έως την ολοκλήρωση της διοικητικής και εισπρακτικής διαδικασίας.

Η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

2. Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δίνοντας έμφαση στην πρόσφατη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Σχεδίου αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει εγρήγορση του συνόλου των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία για την επίτευξη των οροσήμων και το κλείσιμο του προγράμματος.

Σε αυτή την κατεύθυνση, υπενθύμισε ότι το τελευταίο αίτημα πληρωμής πρέπει να κατατεθεί πλήρες το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Το εναπομείναν χρονικό διάστημα είναι καθοριστικό προκειμένου η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και να διασφαλίσει την πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Η Εθνική Στρατηγική για τα ύδατα

3. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος N. Παπασταύρου εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα.

Η χώρα μας, όπως και οι υπόλοιπες μεσογειακές, είναι από τις πιο ευάλωτες και άμεσα επηρεαζόμενες από την κλιματική κρίση παγκοσμίως, ενώ προβλέπεται πως θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα σχετικά με το νερό στο μέλλον. Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας. Η κλιματική αλλαγή έχει εντείνει τους ρυθμούς μείωσης αποθεμάτων νερού. Μέχρι το 2021 τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν σταθερά, στο 1,1 δις κυβικά μέτρα – δεν μειώνονταν. Από το 2022, η μείωση των αποθεμάτων αγγίζει τα περίπου 250 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος.

Επιπλέον, σημειώνεται μείωση των βροχοπτώσεων κατά περίπου 25%, αύξηση της ετήσιας εξάτμισης κατά περίπου 15% και αύξηση της κατανάλωσης κατά περίπου 6%.

Όλα αυτά τα στοιχεία συντείνουν στο ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει, μετά την Κύπρο, το υψηλότερο υδατικό στρες στη νότια Ευρώπη. Ως υδατικό στρες, εννοούμε το ποσοστό του διαθέσιμου νερού μιας περιοχής που απαιτείται για να καλυφθεί η ζήτηση – στη χώρα μας αυτό φτάνει το 70%.

Η Αττική και η Θεσσαλονίκη, αντιπροσωπεύοντας πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας σε κατανάλωση πόσιμου νερού, βρίσκονται στο επίκεντρο. Η διαχείριση των υδατικών πόρων αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής σημασίας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας.

Η νέα μας Εθνική Πολιτική για το νερό αντιμετωπίζει ολιστικά το θέμα της βιώσιμης διαχείρισης του πιο πολύτιμου, δημόσιου αγαθού του νερού και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

πρώτον , την οικονομική και τεχνική ενίσχυση των δήμων και των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. Κατά τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα δομικών παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει 901 έργα σε πάνω από 170 Δήμους (δηλαδή περισσότεροι από έναν στους δύο δήμους της χώρας) συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ, για ύδρευση και αποχέτευση ,

, την οικονομική και τεχνική ενίσχυση των δήμων και των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης. Κατά τη δεύτερη τετραετία της κυβέρνησης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα δομικών παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει (δηλαδή περισσότεροι από έναν στους δύο δήμους της χώρας) συνολικού ύψους , δεύτερον , τη διαμόρφωση της ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα , μέσα από ουσιαστική διαβούλευση και συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα ,

, τη , μέσα από ουσιαστική διαβούλευση και συνεργασία με την και την , τρίτον , τη συνένωση δυνάμεων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από το νέο μοντέλο ολιστικής διαχείρισης των υδάτων που θεσπίζεται με το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης του νερού, την κ αταπολέμηση της σπατάλης , και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα, που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η διασφάλιση της απρόσκοπτης, προσιτής και ασφαλούς πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό , το οποίο αποτελεί τον πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σήμερα και στο μέλλον. Σήμερα, οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακερματισμό, την αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νομοσχέδιο, συνενώνονται οι δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος σε δύο.

, τη συνένωση δυνάμεων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από το νέο μοντέλο ολιστικής διαχείρισης των υδάτων που θεσπίζεται με το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της διαχείρισης του νερού, την κ , και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της κλίμακας των δύο ισχυρών φορέων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης απαραίτητων έργων και ενσωματώνει τη σημασία της τοπικής γνώσης και των αναγκών κάθε περιοχής. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα, που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό. Η , το οποίο αποτελεί τον πολυτιμότερο φυσικό, δημόσιο πόρο και θεμέλιο κάθε μορφής ζωής, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής δραστηριότητας, είναι αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σήμερα και στο μέλλον. Σήμερα, οι φορείς συνολικά στη χώρα μας ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακερματισμό, την αλληλεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και την αναποτελεσματικότητα. Με το νομοσχέδιο, συνενώνονται οι δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος σε δύο. τέταρτον, στην αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσω Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Υπουργείο Υγείας: Νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας

4. Ο υπουργός Υγείας κ. Σπυρίδων- ‘Αδωνις Γεωργιάδης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση εθνικού πλαισίου διακυβέρνησης για την ασφαλή και ελεγχόμενη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2025/327 για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS).

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση Γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής και Επιτροπής Δεοντολογίας, καθορίζει τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. και ρυθμίζει τις διαδικασίες αδειοδότησης, πρόσβασης, επεξεργασίας και περαιτέρω χρήσης δεδομένων για σκοπούς δημόσιας υγείας, έρευνας, καινοτομίας και χάραξης πολιτικών υγείας.

Παράλληλα, εισάγει αυστηρούς μηχανισμούς διαφάνειας, εποπτείας και συμμόρφωσης με τον ανωτέρω κανονισμό, με σεβασμό στα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

Βραχυπρόθεσμα, στόχος της ρύθμισης είναι η θέσπιση εθνικού πλαισίου για τη μετάβαση σε μια εποχή ασφαλούς και ελεγχόμενης αξιοποίησης ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας για σκοπούς δημόσιας υγείας, επιστημονικής έρευνας, καινοτομίας και τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής. Επιδιώκονται:

(α) η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. ως Φορέων Πρόσβασης στα Δεδομένα Υγείας,

(β) η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιστημονικής Επιτροπής και της Επιτροπής Δεοντολογίας,

(γ) η τυποποίηση της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης αιτήσεων άδειας δεδομένων και αιτημάτων για δεδομένα υγείας, (δ) η καθιέρωση εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων,

(ε) η ασφάλεια των τεχνολογικών υποδομών και των ελεγχόμενων περιβαλλόντων επεξεργασίας,

(στ) η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης,

(ζ) η επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσβασης στα αναγκαία δεδομένα για την ανάπτυξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων,

(η) η ενίσχυση της διαφάνειας,

(θ) η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών ότι η αξιοποίηση των δεδομένων υγείας γίνεται με κανόνες, έλεγχο και λογοδοσία και

(ι) η διαμόρφωση βιώσιμου μηχανισμού λειτουργίας, με τεχνική επάρκεια, θεσμική συνέχεια και δυνατότητα κάλυψης του κόστους μέσω παραβόλων και ανταποδοτικών τελών.

Μακροπρόθεσμα, στόχος της ρύθμισης είναι η δημιουργία ενός ώριμου και ασφαλούς εθνικού συστήματος διακυβέρνησης, ποιότητας και αξιοποίησης δεδομένων υγείας, εναρμονισμένου με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2025/327 και ικανού να συμμετέχει στις ευρωπαϊκές υποδομές του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας, ιδίως στο HealthData@EU, δηλαδή στην ευρωπαϊκή υποδομή μέσω της οποίας οι Φορείς Πρόσβασης των κρατών μελών θα διασυνδέονται για τη διασυνοριακή αναζήτηση, υποβολή και διαχείριση αιτήσεων δευτερογενούς χρήσης δεδομένων υγείας.

Η ρύθμιση θέτει τις βάσεις ούτως ώστε τα δεδομένα υγείας να αξιοποιούνται συστηματικά ως εργαλείο δημόσιας πολιτικής, επιδημιολογικής επιτήρησης, διαχείρισης κινδύνων δημόσιας υγείας, επιστημονικής έρευνας, αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας και αποδοτικότερης κατανομής πόρων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακής υγείας, ιατρικής έρευνας και βιοϊατρικής καινοτομίας.

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

5. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Ν. Παπασταύρου και ο υφυπουργός κ. Νικόλαος Τσάφος εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1711 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1711, η οποία τροποποιεί τις Οδηγίες (ΕΕ) 2018/2001 και 2019/944 με αντικείμενο τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει δύο θεματικούς πυλώνες: αφενός τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (δικαιώματα καταναλωτών, συμβάσεις σταθερής τιμής, κοινή χρήση ενέργειας, προστασία ευάλωτων καταναλωτών, Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, διαχείριση κινδύνου προμηθευτών), και αφετέρου το πλαίσιο ευέλικτης σύνδεσης εγκαταστάσεων με το δίκτυο σε κορεσμένες περιοχές.

Στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

Η εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο και η θέσπιση νέων δικαιωμάτων καταναλωτών.

Ειδικότερα:

(α) Διασφάλιση πρόσβασης όλων των καταναλωτών σε συμβάσεις σταθερής τιμής διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, με απαγόρευση μονομερών τροποποιήσεων και υποχρέωση παροχής περίληψης βασικών συμβατικών όρων πριν κάθε σύναψη ή παράταση.

(β) Θεσμοθέτηση δικαιώματος κοινής χρήσης ενέργειας για νοικοκυριά, ΜΜΕ και δημόσιους φορείς, με νέους ρόλους για διοργανωτή κοινής χρήσης και υποχρεώσεις ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ για παρακολούθηση δεδομένων.

(γ) Ενίσχυση της προστασίας ευάλωτων καταναλωτών: απαγόρευση αποσύνδεσης κατά τη διάρκεια εκκρεμών καταγγελιών ή αιτημάτων επίλυσης διαφορών.

(δ) Εποπτεία προμηθευτών από τη ΡΑΑΕΥ ως προς στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) και δοκιμές αντοχής.

(ε) Κατοχύρωση ελάχιστης εγγυημένης παροχής τουλάχιστον έξι (6) μηνών -σε αντίθεση με τους τρεις (3) μήνες που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο- από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου για ηλεκτρική ενέργεια.

Η δημιουργία πλαισίου ευέλικτης σύνδεσης: Δημιουργία νέου εργαλείου για την επίλυση του προβλήματος κορεσμένων δικτύων.

Ειδικότερα:

(α) Θεσμοθέτηση Συμβάσεων Σύνδεσης Ευέλικτης Ισχύος σε περιοχές περιορισμένης δυναμικότητας, που επιτρέπουν σύνδεση εγκαταστάσεων ΑΠΕ, μονάδες αποθήκευσης και ζήτησης υπό ελεγχόμενους όρους έγχυσης/απόσυρσης.

(β) Αρμοδιότητα ΡΑΑΕΥ για χαρακτηρισμό κορεσμένων περιοχών, καθορισμό περιθωρίων ισχύος και εποπτεία εφαρμογής.

(γ) Σαφής μηχανισμός αποζημίωσης επενδυτών όταν επιβάλλονται περιορισμοί πέρα των συμφωνημένων ορίων.

(δ) Κατοχύρωση διάρκειας Συμβάσεων Σύνδεσης 25 ετών με ανανέωση.

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία του περιβάλλοντος

6. Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοθετικές πρωτοβουλίες για:

α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και της καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,

β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1203 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.

(Α): Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός και η αυστηροποίηση του ποινικού, ουσιαστικού και δικονομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και την ολιστική προστασία των θυμάτων, σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2024/1712 και τις κατευθύνσεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

Οι βασικοί στόχοι του προτεινόμενου νομοσχεδίου χωρίζονται σε θεσμικούς, δικονομικούς και κοινωνικούς:

Βραχυπρόθεσμα επιδιώκεται η πλήρης ενσωμάτωση των τροποποιήσεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712, η αποσαφήνιση του ποινικού ουσιαστικού και δικονομικού πλαισίου , η ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων κατά την ποινική διαδικασία , η εξασφάλιση πρόσβασης σε νομική βοήθεια και αποζημίωση και η διασφάλιση της αρχής της μη τιμώρησης.

επιδιώκεται η πλήρης ενσωμάτωση των τροποποιήσεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1712, η , η ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων κατά την , η εξασφάλιση πρόσβασης σε νομική βοήθεια και αποζημίωση και η διασφάλιση της αρχής της μη τιμώρησης. Μακροπρόθεσμα επιδιώκονται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του εθνικού συστήματος πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, η βελτίωση του συντονισμού των αρμόδιων αρχών, η συλλογή συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και η διαρκής αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

(Β): Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκει τη θεσμική αναμόρφωση του ποινικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος σε εναρμόνιση με την ενωσιακή νομοθεσία. Αντιμετωπίζει την ανάγκη ευρύτερης και αποτελεσματικότερης προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της επικαιροποίησης του καταλόγου των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, της προσαρμογής των κυρώσεων διοικητικού και ποινικού χαρακτήρα, προκειμένου να καταστούν δεόντως αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές, της ενίσχυσης της διασυνοριακής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, της καθιέρωσης αξιόπιστου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, εθνικής στρατηγικής και διυπουργικού συντονιστικού μηχανισμού για την πρόληψη και καταπολέμηση περιβαλλοντικών αδικημάτων.

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να επιτευχθούν:

α) η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος κατά τρόπο που να καλύπτει όλους τους φυσικούς πόρους, μεταξύ άλλων τον αέρα, το νερό, το έδαφος, τα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών και λειτουργιών των οικοσυστημάτων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένων των οικοτόπων, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχουν οι φυσικοί πόροι,

β) η καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος μέσω της επιβολής αναλογικών και αποτελεσματικών κυρώσεων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, η ενίσχυση των μέτρων προφύλαξης, προληπτικής δράσης και επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος και της αποτελεσματικότητας του εντοπισμού, της διερεύνησης, της δίωξης και της εκδίκασης περιβαλλοντικών ποινικών αδικημάτων.

Αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026

7. Ο υπουργός Επικρατείας κ. Χρήστος Γεώργιος Σκέρτσος εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026.

Στο πρώτο εξάμηνο ολοκληρώθηκε το 60% των οροσήμων που είχαν προγραμματιστεί για το 2026. Με βάση τη σημερινή πορεία υλοποίησης, έως το τέλος του έτους το ποσοστό ολοκλήρωσης αναμένεται να αγγίξει το 90%.

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ, ωφελώντας 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτάθηκε πιλοτικά σε οκτώ νέους κλάδους, καλύπτοντας επιπλέον 200.000 εργαζομένους. Η αδήλωτη εργασία αντιμετωπίζεται πλέον με τεχνολογικά μέσα και διαφάνεια, όχι με εγκυκλίους.

Τον Φεβρουάριο υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τη Chevron και τη Helleniq Energy για έρευνες φυσικού αερίου νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, βάζοντας την ενεργειακή γεωγραφία της χώρας σε πραγματικό επενδυτικό χρόνο. Τον Ιούλιο εγκρίθηκαν δέκα νέα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού ύψους άνω των 4 δισ. ευρώ, με αιχμή του δόρατος την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Την ίδια στιγμή, η ελληνική οικονομία συνεχίζει τη θετική αναπτυξιακή πορεία. Το πρωτογενές πλεόνασμα του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε στα 4,491 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 1,953 δισ. ευρώ, ενώ τον Ιούνιο η Ελλάδα εξήλθε από τη λίστα των μακροοικονομικών ανισορροπιών, κλείνοντας έναν κύκλο δεκαέξι ετών.

Η δυναμική αυτή συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης δεν παραμένει στατικό. Εμπλουτίζεται και προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες ανάγκες. Η προσθήκη 73 νέων δράσεων αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται στην υλοποίηση όσων έχει ήδη σχεδιάσει, αλλά διευρύνει συνεχώς το μεταρρυθμιστικό της αποτύπωμα.

Η συνολική αναβάθμιση της αεράμυνας της χώρας με τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», η επέκταση του Προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», αλλά και η Εθνική Στρατηγική για την Προσιτή Στέγη, με σχεδιασμό για 20.000 κατοικίες και 8.500 νέες φοιτητικές εστίες, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ενός σχεδίου που εξελίσσεται, παράγει νέες πολιτικές και δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και την οικονομία.

Η ίδια συνέπεια αποτυπώνεται και στο μεταρρυθμιστικό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εικόνα είναι σαφής: 123 από τα 136 προγραμματισμένα μεταρρυθμιστικά ορόσημα έχουν ήδη ολοκληρωθεί με ποσοστό υλοποίησης 90,44% του Σχεδίου. Πίσω από αυτή την πρόοδο βρίσκονται 15 Υπουργεία και 74 μεταρρυθμίσεις που αντιστοιχούν στην έκδοση συνολικά 721 νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων.

Τα αιτήματα πληρωμής

Από το 1ο έως το 9ο αίτημα πληρωμής, η μεταρρυθμιστική ατζέντα εξελίχθηκε με εμβληματικές μεταρρυθμίσεις.

1ο Αίτημα Πληρωμής

Εργασία

Νέο πλαίσιο για τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας.

Εκσυγχρονισμός ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Περιβάλλον

Μετάβαση σε βιώσιμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.

Πολιτικές κινήτρων για την ανακύκλωση και αντικινήτρων για την υγειονομική ταφή.

Μεταφορές

Ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης με φορολογικά κίνητρα και σύγχρονες υποδομές φόρτισης.

2ο Αίτημα Πληρωμής

Οικονομία

Προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω κινήτρων για τη χρήση ψηφιακών μέσων πληρωμής.

Ανάπτυξη

Επιτάχυνση διοικητικής διαδικασίας για την έγκριση και την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών, της μείωσης των διοικητικών βαρών και της ενίσχυσης του μηχανισμού ταχείας αδειοδότησης.

Κοινωνική συνοχή

Προσωπικός Βοηθός – πιλοτικό πρόγραμμα.

3o Αίτημα Πληρωμής

Δημόσια Διοίκηση

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Οικονομία

Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μέσω ψηφιακής παρακολούθησης των τελωνειακών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο

4ο Αίτημα πληρωμής

Οικονομία

Απλούστευση και κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος και Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)

Δικαιοσύνη

Σύστημα κινήτρων και επιβράβευσης δικαστικών υπαλλήλων

Υγεία

Μείωση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (Clawback) κατά 50 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 – Ενίσχυση της βιωσιμότητας του Συστήματος Υγείας

5ο Αίτημα πληρωμής

Δικαιοσύνη

Αναθεώρηση του Δικαστικού Χάρτη στην πολιτική και ποινική δικαιοσύνη

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ενίσχυση της συνδεσιμότητας Gigabit μέσω σύγχρονων κτιριακών υποδομών

Οικονομία

Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών ΦΠΑ

Δημόσια Διοίκηση

Μόνιμο σύστημα επιβράβευσης (bonus) για τους δημόσιους υπαλλήλους

6ο Αίτημα πληρωμής

Οικονομία

Διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS με ΑΑΔΕ (>400.000)

Περιβάλλον

Χωρική Στρατηγική για τον Θαλάσσιο Χώρο

Προώθηση καθαρών ανανεώσιμων αερίων – Ανάπτυξη της αγοράς ανανεώσιμου υδρογόνου και βιώσιμου βιομεθανίου

Υγεία

Προσωπικός Γιατρός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του Ελληνικού Κτηματολογίου — Κατάργηση 388 Υποθηκοφυλακείων

7ο Αίτημα πληρωμής

Μεταφορές

Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Σιδηροδρομικών Υποδομών μέσω συγχώνευσης ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ

Κοινωνική Συνοχή

Μεταρρύθμιση καταβολής κοινωνικών επιδομάτων σε προπληρωμένες κάρτες και θέσπιση μηχανισμού κινήτρων

Περιβάλλον – Ενέργεια

Εκσυγχρονισμός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Συμβάσεων Δυναμικής Τιμολόγησης

Ανάπτυξη πλαισίου δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για τη μείωση των εκπομπών και τη στήριξη της πράσινης μετάβασης

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Επιτάχυνση της μετάβασης στα Δίκτυα 5G

8ο Αίτημα πληρωμής

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Κτηματογράφηση -98,83%

Ναυτιλία

Στρατηγικό Σχέδιο για Βιώσιμο και Ανταγωνιστικό Ακτοπλοϊκό Στόλο

Περιβάλλον – Ενέργεια

Χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης με σταδιακή αποπληρωμή στον Λογαριασμό Ενέργειας (on-bill financing)

Στεγαστική Πολιτική

Νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής

ΚΥΑ με τα πρώτα 8 ακίνητα προς αξιοποίηση της ΔΥΠΑ

9ο Αίτημα πληρωμής

Περιβάλλον

Πιστοποίηση των 14 φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)

Οικονομία

Διοικητική κωδικοποίηση του κανονιστικού και νομοθετικού πλαισίου για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών

Στεγαστική πολιτική

Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Στεγαστικής Πολιτικής

Παιδεία

Σύσταση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Ανάπτυξη

Νέο πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας επιχειρήσεων

Δημόσια Διοίκηση

Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Υπουργείο Περιβάλλοντος για την Πυρηνική Ενέργεια

8. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Ν. Παπασταύρου και ο υφυπουργός κ. Νικόλαος Τσάφος εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

Τον Μάρτιο, στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συγκροτήσει μια υπουργική επιτροπή υψηλού επιπέδου η οποία θα υποβάλλει προτάσεις για την πιθανή αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, και ειδικά των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα. Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αποσκοπεί στη σύσταση της εν λόγω επιτροπής.

Όταν ένα κράτος εκδηλώσει δυνητικό ενδιαφέρον να εντάξει την πυρηνική ενέργεια στον ενεργειακό του σχεδιασμό ακολουθεί μια τυποποιημένη διαδικασία: τη λεγόμενη Milestones Approach (σ.σ. Προσέγγιση Οροσήμων) του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Το Milestones Approach χωρίζεται σε τρεις φάσεις, καθεμία από τις οποίες καταλήγει σε ένα συγκεκριμένο ορόσημο (milestone):