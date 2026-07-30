Ισπανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί στη Θέουτα μετά την είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο – Στέλνει στρατό η κυβέρνηση

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Τραγική κατάληξη είχε η μαζική προσπάθεια μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, την ισπανική αυτόνομη πόλη στη Βόρεια Αφρική, καθώς εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας στην ισπανική επικράτεια, ενώ η Μαδρίτη ανακοίνωσε την αποστολή επιπλέον στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης στη Θέουτα, «ανασύρθηκαν εννέα πτώματα», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

Βίντεο από την παραλία Ταραχάλ δείχνουν πλήθη ανθρώπων να περνούν από τους κυματοθραύστες και να τρέχουν στην παραλία και στους δρόμους. Οι περισσότεροι ήταν νεαροί άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονταν και οικογένειες με γυναίκες και παιδιά. Ορισμένοι φώναζαν «Ζήτω η Ισπανία!».

🇪🇸🇲🇦 FLASH | Des milliers de migrants ont FRANCHI sans contrôle la frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole de Ceuta. Débordées, les forces de l’ordre ont ouvert les grilles pour éviter des mouvements de foule. Les autorités locales réclament à Madrid la déclaration de… — Cerfia (@CerfiaFR) July 30, 2026

Έως και 3.000 αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες

Εκπρόσωπος της ισπανικής Guardia Civil, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των συνόρων, δήλωσε ότι οι μετανάστες «εισέρχονται μαζικά από τη θάλασσα» μέσω του κυματοθραύστη του Ταραχάλ, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό τους.

Η δημόσια τηλεόραση TVE μετέδωσε ότι 2.000 έως 3.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε λίγες ώρες, ενώ το πρακτορείο Efe ανέφερε ότι ορισμένοι εισήλθαν στην πόλη σκαρφαλώνοντας στον υψηλό συνοριακό φράχτη.

«Η κατάσταση είναι απόλυτα χαοτική. Είναι αδύνατο να δοθεί ακριβής αριθμός, αλλά πρόκειται για χιλιάδες ανθρώπους που περνούν τα σύνορα», δήλωσε ο Ρασίντ Σμπίχι, επικεφαλής της ένωσης των στελεχών της Guardia Civil στη Θέουτα, προσθέτοντας ότι «τα σύνορα έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει».

Ο Ασράφ Μαϊμουνί, μέλος της Μαροκινής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετική», υποστηρίζοντας ότι το συνοριακό πέρασμα του Ταραχάλ άνοιξε το πρωί της Πέμπτης «υπό ασυνήθιστες συνθήκες», επιτρέποντας τη μαζική διέλευση.

Στρατός και επιπλέον αστυνομικοί στη Θέουτα

Ο πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας, ζήτησε την αποστολή επιπλέον αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων «για να διασφαλιστεί το απαραβίαστο των συνόρων και η ασφάλεια των πολιτών», καλώντας παράλληλα τη Μαδρίτη να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Όπως είχε επισημάνει ήδη από την Τετάρτη, οι δομές φιλοξενίας μεταναστών έχουν υπερβεί τα όριά τους, με εκατοντάδες ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα αναπτυχθούν στη Θέουτα 60 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και 30 επιπλέον άνδρες της Guardia Civil, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, απέρριψε το αίτημα για κήρυξη κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, διευκρινίζοντας ότι το ισπανικό νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει την εφαρμογή του μέτρου σε περιπτώσεις μεταναστευτικών ροών, αλλά μόνο για σοβαρές φυσικές καταστροφές ή πυρηνικές και ηφαιστειακές απειλές.

Ο Σάντσεθ μεταβαίνει στη Θέουτα

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή στη Θέουτα μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα δώσει «άμεση απάντηση» στην κρίση.

Η κατάσταση ξυπνά μνήμες από το 2021, όταν περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η περιοχή.