Ιταλία: Η Μελόνι εξετάζει την αναστολή της Σένγκεν για μετακινήσεις από την Ισπανία

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Την αναστολή της εφαρμογής των κανόνων της Συνθήκης Σένγκεν που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων ζήτησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με αφορμή την άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

«Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη», δήλωσε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση ευρωπαϊκή αντίδραση.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος τάχθηκε επίσης υπέρ της προσωρινής αναστολής των προβλέψεων της Σένγκεν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι «οι εικόνες από τη Θέουτα αποδεικνύουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική —και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκή— υπηκοότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων».

Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell’operato del Ministro Piantedosi. L’immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 30, 2026

Οι δηλώσεις της ιταλικής ηγεσίας έρχονται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την προστασία των εξωτερικών συνόρων.