Ιταλία: Η Μελόνι εξετάζει την αναστολή της Σένγκεν για μετακινήσεις από την Ισπανία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ζήτησε την αναστολή των κανόνων της Συνθήκης Σένγκεν για τις μετακινήσεις από την Ισπανία, με αφορμή την άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, υποστήριξε επίσης την προσωρινή αναστολή, χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την επιλογή της Μαδρίτης να χορηγήσει υπηκοότητα σε παράτυπους μετανάστες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την αναστολή της εφαρμογής των κανόνων της Συνθήκης Σένγκεν ζήτησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με αφορμή την άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
  • Η Μελόνι δήλωσε ότι «η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη» και ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής, υποστηρίζοντας ότι «οι εικόνες από τη Θέουτα αποδεικνύουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει… υπηκοότητα… είναι βαθιά λανθασμένη».
  • Οι δηλώσεις της ιταλικής ηγεσίας έρχονται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την αναστολή της εφαρμογής των κανόνων της Συνθήκης Σένγκεν που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων ζήτησε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με αφορμή την άφιξη εκατοντάδων παράτυπων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

«Η Ιταλία δεν θα μείνει άπραγη», δήλωσε η Μελόνι, χαρακτηρίζοντας «σοκαριστικές» τις εικόνες από τη Θέουτα και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση ευρωπαϊκή αντίδραση.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος τάχθηκε επίσης υπέρ της προσωρινής αναστολής των προβλέψεων της Σένγκεν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι «οι εικόνες από τη Θέουτα αποδεικνύουν πως η επιλογή της κυβέρνησης της Μαδρίτης να χορηγήσει ισπανική —και κατ’ επέκταση ευρωπαϊκή— υπηκοότητα σε περισσότερους από 500.000 παράτυπους μετανάστες είναι βαθιά λανθασμένη και ενθαρρύνει τη διακίνηση ανθρώπων».

Οι δηλώσεις της ιταλικής ηγεσίας έρχονται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

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