Φωτιά στη Φαλαισία Αρκαδίας: Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ τα αίτια διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς σήμερα, 30 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:10.
  • Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης.
  • Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 23:10, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.

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