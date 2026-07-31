Φωτιά στη Φαλαισία Αρκαδίας: Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 23:10, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Μεγαλόπολης.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας.