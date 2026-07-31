Γκαλιμπάφ: «Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν το τίμημα» για το θάνατο ζευγαριού και παιδιού στο Κεσμ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι ο θάνατος ενός ζευγαριού και ενός παιδιού στο νησί Κεσμ αποτελεί «συνέχιση των εγκλημάτων» που, όπως υποστήριξε, σημειώθηκαν στις πόλεις Μινάμπ και Λαμέρντ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αμερικανοϊσραηλινή επίθεση έπληξε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου. Την ίδια ημέρα, αθλητική εγκατάσταση στην πόλη Λαμερντ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, δέχθηκε επίσης πλήγμα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 24 άνθρωποι.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι «έχουν συνηθίσει να απαντούν στα πλήγματα που δέχονται στο πεδίο της μάχης χύνοντας το αίμα αθώων ανθρώπων».
«Θα πληρώσουν το τίμημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Iran’s Ghalibaf:
The United States soils its hands with a new crime every day; the terrorist attack on the residential homes of civilians on Qeshm Island is a continuation of the atrocities in Minab and Lamerd.
Americans have grown accustomed to making up for the slaps they… pic.twitter.com/H5ywS7EJGH
— Clash Report (@clashreport) July 30, 2026
Πηγή: Al Jazeera