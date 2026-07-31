CENTCOM: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επιτήρησης στη Μέση Ανατολή

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Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ναυτικής επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των μέτρων αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή, αμερικανικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P-8 Poseidon πραγματοποίησε ανεφοδιασμό εν πτήσει από αεροσκάφος KC-135 Stratotanker, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έως τις 30 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 24 εμπορικά πλοία, ακινητοποιήσει δύο και πραγματοποιήσει νηοψίες σε ακόμη δύο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων του ναυτικού αποκλεισμού.