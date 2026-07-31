CENTCOM: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επιτήρησης στη Μέση Ανατολή

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ναυτικής επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των μέτρων αποκλεισμού κατά του Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι έως τις 30 Ιουλίου, οι επιχειρήσεις οδήγησαν στην ανακατεύθυνση 24 εμπορικών πλοίων, την ακινητοποίηση δύο και τη διεξαγωγή νηοψιών σε άλλα δύο.

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Διεθνή Νέα

P-8-Poseidon
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ναυτικής επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των μέτρων αποκλεισμού κατά του Ιράν.
  • Αμερικανικό αεροσκάφος P-8 Poseidon πραγματοποίησε ανεφοδιασμό εν πτήσει, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών στρατηγικής σημασίας.
  • Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έως τις 30 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 24 εμπορικά πλοία, ακινητοποιήσει δύο και πραγματοποιήσει νηοψίες σε ακόμη δύο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων του ναυτικού αποκλεισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις ναυτικής επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο των μέτρων αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή, αμερικανικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P-8 Poseidon πραγματοποίησε ανεφοδιασμό εν πτήσει από αεροσκάφος KC-135 Stratotanker, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), έως τις 30 Ιουλίου οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 24 εμπορικά πλοία, ακινητοποιήσει δύο και πραγματοποιήσει νηοψίες σε ακόμη δύο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων του ναυτικού αποκλεισμού.

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