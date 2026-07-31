Τεχεράνη: «Υψίστης σημασίας» η ασφάλεια της Αιγύπτου, δηλώνει ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν, μετά την επίθεση drone στο λιμάνι της Νταμιέτα εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επίθεση, ενώ οι αντάρτες Χούθι αρνήθηκαν την ευθύνη, με τον Αραγτσί να προειδοποιεί για «ισραηλινά σχέδια» στην περιοχή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν, μετά την επίθεση drone στο λιμάνι της Νταμιέτα.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη εγρήγορσης απέναντι σε «ισραηλινά σχέδια και παραπλανητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης».
  • Η αιγυπτιακή κυβέρνηση επιβεβαίωσε την επίθεση drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο δεξαμενόπλοια LNG στην Νταμιέτα, με τους αντάρτες Χούθι να αρνούνται την ευθύνη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι η ασφάλεια της Αιγύπτου είναι «υψίστης σημασίας» για το Ιράν, μετά την επίθεση drone στο λιμάνι της Νταμιέτα, που προκάλεσε ανησυχία για πιθανή διεύρυνση του πολέμου στην περιοχή.

«Η Αίγυπτος είναι σημαντική φίλη και εταίρος στην περιοχή. Και η ασφάλειά της είναι υψίστης σημασίας για εμάς», υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ του Ιράν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας παράλληλα πως απαιτείται εγρήγορση απέναντι σε «ισραηλινά σχέδια και παραπλανητικές επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην υπονόμευση της περιφερειακής ειρήνης».

Η κυβέρνηση της Αιγύπτου επιβεβαίωσε σήμερα ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τετάρτη σε δύο δεξαμενόπλοια LNG στο λιμάνι της Νταμιέτα προκλήθηκε από επίθεση drone. Αδιευκρίνιστο παραμένει όμως ποιος εξαπέλυσε την επίθεση. Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν το απόγευμα πως δεν ευθύνονται για το συγκεκριμένο πλήγμα και ότι στοχεύουν αποκλειστικά το σαουδαραβικό καθεστώς.

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