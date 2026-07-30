Conference League: Ο Ραστόντερ έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό με το 2-2 απέναντι στην Πάκσι, δείτε τα highlights

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League, μένοντας στο 2-2 με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ. Παρόλο που βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ, οι «πράσινοι» ισοφάρισαν με τον Γιάγκουσιτς και ο Ραστόντερ στο 85' διαμόρφωσε το τελικό 2-2, δίνοντας την πρόκριση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την πρόκριση στον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, μένοντας στο 2-2 με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ.
  • Οι «πράσινοι» βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ, όμως ο Ραστόντερ στο 85′ διαμόρφωσε το τελικό 2-2, δίνοντας το γκολ της πρόκρισης.
  • Έπειτα από ένα ματς με έντονο άγχος και μεγάλες δυσκολίες, η Πάκσι έδειξε απ’ την αρχή διάθεση να διεκδικήσει τις πιθανότητές της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έπειτα από ένα ματς με έντονο άγχος και μεγάλες δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, μένοντας στο 2-2 με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι», που βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ απέναντι στους μαχητικούς Ούγγρους, είχαν ισάριθμες απαντήσεις και απέφυγαν τον αποκλεισμό. Η Πάκσι προηγήθηκε με τους Πέτο (35′) και Γκιόρφι (57′), όμως ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε αρχικά με τον Γιάγκουσιτς στο 44′ και βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο 85′ με τον Ραστόντερ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Η Πάκσι έδειξε απ’ την αρχή διάθεση για να βγει στο γήπεδο και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της, παρά την ήττα της με 1-2 στον πρώτο αγώνα και είχε δύο καλές στιγμές στο 9’ και στο 10’ με τις κεφαλιές του Παπ, όμως στην πρώτη έκανε πολύ καλή επέμβαση ο Πένια και στη δεύτερη η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Οι Ούγγροι είχαν άλλες δύο καλές ευκαιρίες στο 19’ με το σουτ του Πέτο που κόντραρε κι έφυγε κόρνερ, ενώ στο 20’ η κεφαλιά του Σάλαϊ αποκρούστηκε απ’ τον Πένια. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 23’ με το σουτ του Αντίνο που έφυγε άουτ, ενώ στο 27’ ο Κόβατσικ απέκρουσε σε κόρνερ το εξαιρετικό πλασέ του Αργεντινού.

Στο 35’ έπειτα από σέντρα στην «πράσινη» άμυνα, ο Λάπου έκανε επιθετικό φάουλ στον Τσάπρα, ο διαιτητής Νάγκντεγκάαλ είπε «παίζετε» κάτι κι ο Πέτο με δεξί «κεραυνό» έκανε το 0-1. Με το γκολ να κατακυρώνεται, καθότι σ’ αυτή την προκριματική φάση δεν υπάρχει VAR!

Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» στο 44’ σε 1-1 με τρομερό αριστερό σουτ του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ ξεκίνησε καλά το δεύτερο ημίχρονο χάνοντας καλές ευκαιρίες με τους Ντε Φράι (47’, έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Σαμπό) και Τεττέη (50’ μπλόκαρε ο Κόβατσικ).

Στο 57’ Χόρβατ πήρε την μπάλα με κόντρα απ’ τον Τουμπά (σε μία φάση που φάνηκε πως χρησιμοποίησε και το χέρι του), ο Πέτο έκανε το γύρισμα κι ο Γκιόρφι από κοντά πλάσαρε κάνοντας το 1-2 για την Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε αμέσως σύστημα με τον Νίστρουπ να περνάει στο γήπεδο και τον Ραστόντερ, αλλάζοντας τη διάταξη σε 4-4-2, με τον 24χρονο επιθετικό να τον δικαιώνει απόλυτα. Αφού έχασε πρώτα μία καλή ευκαιρία με το πλασέ στο 84’ που έβγαλε ο Κόβατσικ, στο αμέσως επόμενο λεπτό (85’) έπειτα από σέντρα του Ταμπόρδα και πρώτη κεφαλιά του Ντε Φράι, ισοφάρισε με ψύχραιμο πλασέ σε 2-2.

Διαιτητής: Μαρκ Νάγκντεγκάαλ (Ολλανδία)

Κίτρινες: – 11’ Λάπου, 45’+2’ Σαμπό, 68’ Χόρβατ

Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-2-3-1): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά (61’ Φαν Ντρόνγκελεν), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (76’ Τσιριβέγια), Ζαρουρί (61’ Πελίστρι), Γιάγκουσιτς (66’ Ραστόντερ), Αντίνο (76’ Ταμπόρδα), Τεττέη.

ΠΑΚΣΙ (Γκιόργκι Μπόγκναρ, 3-4-2-1): Κόβατσικ, Βας, Σαμπό, Ζέκε, Γκιόρφι (84’ Μπάλογκ), Βίντεκερ, Παπ, Λάπου (46’ Λέντζερ), Χόρβατ (72’ Γκούιρκιτς), Πέτο (72’ Τοθ), Σάλαϊ (72’ Μπόντε).

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:

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