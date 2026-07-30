Ο «Γιάννης ο Φονιάς» επέστρεψε: Η απάντηση του Μανώλη Μητσιά από την Ηλεία – Βραδιά υψηλού συμβολισμού – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αρκετές ήταν οι αντιδράσεις, κυρίως στο διαδίκτυο, με τη φερόμενη ως απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι να μην επιτρέψει να ερμηνευτεί ένα συγκεκριμένο τραγούδι του πατέρα του αλλά και του Νίκου Γκάτσου από τον Μανώλη Μητσιά. Το γεγονός αυτό δημιούργησε με τη σειρά του έντονες συζητήσεις γύρω από τη διαχείριση της μουσικής κληρονομιάς.

Χθες, Τετάρτη βράδυ, στην εκδήλωση για την καλοκαιρινή πανσέληνο στον χώρο του ναού του Επικούριου Απόλλωνα στην Ηλεία, ο Μανώλης Μητσιάς ανέβηκε στη σκηνή και άνοιξε το πρόγραμμα ερμηνεύοντας τον εμβληματικό «Γιάννη τον Φονιά», μόλις λίγες δεκάδες χιλιόμετρα από τον Πόθο, το χωριό της Ηλείας που συνδέθηκε με την ιστορία πίσω από τη γέννηση του τραγουδιού, σύμφωνα με το patris.

Η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μετά το πρόσφατο περιστατικό στο Αρχαίο Θέατρο στο Δίον.

Εκεί, η διαχειριστική εμπλοκή και η απουσία της απαιτούμενης άδειας εκτέλεσης οδήγησαν τον σπουδαίο ερμηνευτή σε δωρική απαγγελία των 21 στίχων του Νίκου Γκάτσου, προκαλώντας την αυθόρμητη αντίδραση του κοινού.

Στην Ηλεία, η μουσική επέστρεψε.

Στο προσκήνιο της τρέχουσας επικαιρότητας, η επίσημη γραπτή δήλωση του Γιώργου Χατζιδάκι προσέφερε την απαραίτητη θεσμική διευκρίνιση. Όπως διευκρινίστηκε, η εξώδικη παρέμβαση απευθυνόταν στην εταιρεία παραγωγής και αφορούσε τη διαδικασία αδειοδότησης της δημόσιας εκτέλεσης των έργων.

Η δημόσια ανάγνωση του σχετικού μηνύματος από την Αγαθή Δημητρούκα πάνω στη σκηνή του Δίου ανέδειξε τις προκλήσεις που ανακύπτουν όταν οι τυπικές νομικές διαδικασίες μεταφέρονται απευθείας στο ακροατήριο, δημιουργώντας εντυπώσεις που συχνά υπερβαίνουν τις πραγματικές προθέσεις των διαχειριστών.