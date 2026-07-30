Δείτε πώς φαίνεται η φωτιά στην Πάρο από τη Νάξο – ΦΩΤΟ αναγνώστη

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ΦΩΤΙΑ ΠΑΡΟ, από τη Νάξο
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Μία φωτογραφία για το πώς φαίνεται η φωτιά στην Πάρο από το Καστράκι της Νάξου έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.

Φωτιά στην Πάρο: Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον Εισαγγελέα Σύρου στους 4 συλληφθέντες – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Στην εικόνα αποτυπώνεται το μέγεθος του πύρινου μετώπου, με τις φλόγες να δείχνουν απειλητικές ακόμα και από τόσο μακριά.

ΦΩΤΙΑ ΠΑΡΟ, από τη Νάξο

Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον Εισαγγελέα Σύρου στους 4 συλληφθέντες

Εν τω μεταξύ σήμερα Πέμπτη, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου, επειτα από εξέταση των στοιχείων των ανακριτικών αρχών της Πυροσβεστικής και την μεταγωγή του Δημάρχου Πάρου, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του εργολάβου και του δημοτικού υπαλλήλου στην Εισαγγελία Σύρου, απεφάνθη ότι η υπόθεση της πυρκαγιάς στην περιοχή του ΧΥΤΑ Πάρου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Ως εκ τούτου, στους 4 ανωτέρω, λόγω αρμοδιότητας συλληφθέντες, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες καθώς δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες. Συνεπώς, αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, σύμφωνα με το parianostypos.gr.

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