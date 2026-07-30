Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη που της έκανε ο σύντροφός της – «Υπάρχει αυτός εδώ ο άνθρωπος;»

Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε μία πολύ όμορφη έκπληξη από τον σύντροφό της, την Πέμπτη 30 Ιουλίου. Την γλυκιά κίνηση του αγαπημένου της, αποκάλυψε μέσα από stories στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Όπως μπορεί να δει κανείς, ενώ έλλειπε από το σπίτι της, ο σύντροφός της, της έφερε ένα πολύ ωραίο μπουκέτο με ροζ λουλούδια, τα οποία φρόντισε να βάλει σε βάζο του ίδιου χρώματος και να τα τοποθετήσει στο σαλόνι.

Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Μόλις μπήκα σπίτι και το πρώτο πράγμα που είδα εδώ πέρα, είναι τα λουλουδάκια που μου πήρε το αγόρι μου όσο έλλειπα στη φωτογράφιση. Και μου τα έβαλε και σε βάζο. Υπάρχει αυτός εδώ ο άνθρωπος; Έλα ρε φίλη μου τώρα, άντε, να ανεβάζουμε τον πήχη λίγο».

«Πεθαίνω που βρήκε και το ροζ το βάζο να τα βάλει, να ταιριάξει. Τι άνθρωπος! Ρόμπι σ’ αγαπώ, στο έχω πει;», πρόσθεσε.