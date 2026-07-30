Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Πέρσι, στην Πανσέληνο του Ελαφιού, η ζωή μου άλλαξε για πάντα» – Η εξομολόγησή της

Μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, πριν από λίγες ώρες, στον λογαριασμό της στο Instagram, με αφορμή την Πανσέληνο του Ελαφιού.

Στο story της, αναφέρθηκε στη περσινή Πανσέληνο του Ελαφιού, στη διάρκεια της οποίας έφερε στον κόσμο τον γιο της. Το παιδί της δημοσιογράφου και του Γρηγόρη Μόργκαν, γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 2025.

Στη δημοσίευσή της, την οποία έκανε με την μορφή του Instagram story, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη πλατφόρμα, ένα βίντεο του φεγγαριού.

Η γνωστή δημοσιογράφος και μητέρα του ενός έτους Ιάσονα-Παναγιώτη, έγραψε: «Πέρσι, στην Πανσέληνο του Ελαφιού, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Εκείνη τη νύχτα ήρθες εσύ. Απόψε, έναν χρόνο μετά, κοιτάζω το ίδιο φεγγάρι και δεν βλέπω απλώς μια πανσέληνο.

Είμαι ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Βλέπω τη στιγμή που γεννήθηκε η πιο όμορφη και ουσιαστική εκδοχή του εαυτού μου. Από όλες τις πανσελήνους, αυτή θα είναι πάντα η αγαπημένη μου.

Γιατί θα μου θυμίζει πως όλος ο κόσμος μου μπορεί να χωρέσει σε μια αγκαλιά. Σε αγαπώ JP. Η μαμά σου».