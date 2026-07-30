Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Τα πρώτα γενέθλια ως μαμά – Οι αναρτήσεις στο Instagram

Τριάντα ενός ετών έγινε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Η επιχειρηματίας και influencer, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το Survivor, γιόρτασε φέτος τα γενέθλιά της κρατώντας στην αγκαλιά της τον γιο της, τον οποίο έφερε στη ζωή πριν από σχεδόν δύο μήνες.

Το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου, αγαπημένα πρόσωπα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη, έκαναν έκπληξη στη νέα μητέρα, για τα γενέθλιά της.

Όπως μπορεί να δει κανείς από τα stories του όμορφου ζευγαριού στο Instagram, φίλοι και συγγενείς της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, της είχαν ετοιμάσει μία σύνθεση από μπαλόνια, καθώς και μία πολύ ωραία τούρτα.

Σε ανάρτησή του, ο Σάκης Κατσούλης έγραψε: «Επιστρέφοντας μας περίμενε μια ευχάριστη έκπληξή από τα φιλαράκια μας!! Happy Birthday our mummy».

«Η φωτογραφία μπορεί να είναι θολή αλλά η στιγμή είναι αυτή που αξίζει! Σας ευχαριστώ τόσο πολύ! Σας αγαπώ», ανέφερε σε δικό της story η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την έκπληξη.