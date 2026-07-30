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Θεοδωρίδου – Βανδή: Η 7ωρη φωτογράφιση για την αφίσα του NOX

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζονται για τις κοινές τους εμφανίσεις στο NOX, μία από τις πιο αναμενόμενες μουσικές συνεργασίες της χειμερινής σεζόν. Οι δύο ερμηνεύτριες πραγματοποίησαν πρόσφατα μια επτάωρη φωτογράφιση στο στούντιο για την αφίσα του σχήματος, ενώ αναμένονται σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την έναρξη των εμφανίσεων.

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Lifestyle

ΒΑΝΔΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία από τις πιο αναμενόμενες μουσικές συνεργασίες της φετινής χειμερινής σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή να προετοιμάζονται πυρετωδώς για τις κοινές τους εμφανίσεις στο NOX.
  • Οι δύο καταξιωμένες ερμηνεύτριες συναντήθηκαν για την επίσημη φωτογράφιση της αφίσας του σχήματος, μια διαδικασία που εξελίχθηκε σε έναν απαιτητικό καλλιτεχνικό μαραθώνιο επτά ωρών.
  • Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την έναρξη των εμφανίσεων, με το NOX να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο δυνατά μουσικά δίδυμα της σεζόν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία από τις πιο αναμενόμενες μουσικές συνεργασίες της φετινής χειμερινής σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή να προετοιμάζονται πυρετωδώς για τις κοινές τους εμφανίσεις στο NOX.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδή μαζί στο NOX τη νέα χειμερινή σεζόν – Η κοινή τους ανάρτηση

Οι δύο καταξιωμένες ερμηνεύτριες συναντήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου στο στούντιο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επίσημη φωτογράφιση για την αφίσα του σχήματος. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε έναν απαιτητικό καλλιτεχνικό μαραθώνιο, καθώς κράτησε συνολικά επτά ώρες, με τις δύο τραγουδίστριες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την έναρξη των εμφανίσεων, με το NOX να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο δυνατά μουσικά δίδυμα της σεζόν.

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