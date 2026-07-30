Θεοδωρίδου – Βανδή: Η 7ωρη φωτογράφιση για την αφίσα του NOX

Μία από τις πιο αναμενόμενες μουσικές συνεργασίες της φετινής χειμερινής σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Δέσποινα Βανδή να προετοιμάζονται πυρετωδώς για τις κοινές τους εμφανίσεις στο NOX.

Οι δύο καταξιωμένες ερμηνεύτριες συναντήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου στο στούντιο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την επίσημη φωτογράφιση για την αφίσα του σχήματος. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε έναν απαιτητικό καλλιτεχνικό μαραθώνιο, καθώς κράτησε συνολικά επτά ώρες, με τις δύο τραγουδίστριες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και την έναρξη των εμφανίσεων, με το NOX να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο δυνατά μουσικά δίδυμα της σεζόν.