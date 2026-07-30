Qatargate: Ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου

Σε τροχιά σημαντικών εξελίξεων, εισέρχεται η υπόθεση του Qatargate, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της άρσης της βουλευτικής ασυλίας, του πρώην Επιτρόπου και νυν βουλευτή, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στον απόηχο ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που εκδόθηκε εις βάρος του, από τις βελγικές Αρχές, έπειτα από την απουσία ανταπόκρισης από την πλευρά του, σε προγενέστερη κλήση για εξέταση.

Το υπόμνημα Αβραμόπουλου: Αποποίηση κατηγοριών και διευκρινίσεις για το ένταλμα

Με εκτενές υπόμνημα που κατέθεσε, ο κ. Αβραμόπουλοςμ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο, δηλώνοντας παράλληλα απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση της Επιτροπής.

«Δεν έχω καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δεν γνώριζα οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα προσώπων που συνδέονταν με το Fight Impunity, δεν συμμετείχα σε καμία παράνομη δραστηριότητα που αφορούσε το Κατάρ ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρώην Επίτροπος προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με τα γεγονότα:

Η στάση του το 2025: Διευκρίνισε ότι η μη εμφάνισή του στις βελγικές Αρχές, το περασμένο έτος δεν συνιστούσε προσπάθεια αποφυγής της Δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε σε νομική εισήγηση των συμβούλων του, σχετικά με το θεσμικό καθεστώς της βουλευτικής του ασυλίας.

Χρονικός προσδιορισμός θητείας: Σημείωσε ότι η θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2019, δηλαδή τρία χρόνια πριν την ξαφνική αποκάλυψη του Qatargate, ενώ η πρωτοβουλία για την κατάργηση της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ προωθήθηκε από την επόμενη Κομισιόν το 2022.

Διάθεση συνεργασίας: Εξέφρασε την πλήρη ετοιμότητά του να καταθέσει ενώπιον των δικαστικών Αρχών του Βελγίου, προκειμένου να απαντήσει σε κάθε ερώτημα και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η επόμενη μέρα στη Βουλή και το θεσμικό πλαίσιο

Η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας, διαβιβάζεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία καλείται να λάβει την τελική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, μέσω ψηφοφορίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει την αυστηρότητα με την οποία οι ευρωπαϊκές δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις διακλαδώσεις του Qatargate, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διασυνδέσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων (όπως η Fight Impunity) με ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η απόφαση της ελληνικής Βουλής, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει το κατά πόσο ο πρώην Επίτροπος, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της βελγικής Δικαιοσύνης, για την παροχή εξηγήσεων, σε μια υπόθεση που συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό.