Αβραμόπουλος: Κατέθεσε προσφυγή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου – Ζητεί να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.

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Πολιτική

Δημήτρης Αβραμόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.
  • Ο κ. Αβραμόπουλος κατέθεσε προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη και αμφισβητεί τη νομιμότητα του εντάλματος.
  • Αναφέρει ότι το ένταλμα δεν αποτυπώνει με σαφήνεια τον χρόνο, τον τόπο και τις συνθήκες τέλεσης των πράξεων, ούτε προσδιορίζει επαρκώς την εθνική απόφαση στην οποία στηρίχθηκε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές.

Αναλυτικότερα, ο κ. Αβραμόπουλος κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και τη νομιμότητα του εντάλματος.

Συγκεκριμένα αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που του αποδίδονται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για στοιχεία που, σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, πρέπει να περιλαμβάνονται.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

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