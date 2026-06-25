Θρίλερ σε πτήση από Κύπρο για Μάντσεστερ: Πέθανε ο 35χρονος που είχε ακινητοποιηθεί έπειτα από άγριο επεισόδιο στον αέρα

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Ο 35χρονος επιβάτης που είχε ακινητοποιηθεί από συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος έπειτα από βίαιο επεισόδιο σε πτήση της Jet2 από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ κατέληξε στο νοσοκομείο, μία ημέρα μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Μάντσεστερ (Greater Manchester Police), ο Κάλουμ Κερ φέρεται να επιτέθηκε σε άλλον επιβάτη και σε μέλος του πληρώματος, ενώ η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε «επιθετική και ιδιαίτερα διαταρακτική».

Οι επιβάτες και το πλήρωμα κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους μέχρι την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

Έχασε τις αισθήσεις του μετά την προσγείωση

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν για να τον συλλάβουν. Αφού του πέρασαν χειροπέδες, διαπίστωσαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του και άρχισαν αμέσως να του κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Ο 35χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με το BBC.

Σε εξέλιξη δύο έρευνες

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ διερευνά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ, όπως προβλέπει η διαδικασία, ενημερώθηκε και η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Διερεύνησης Αστυνομικής Συμπεριφοράς (IOPC), καθώς προηγήθηκε επαφή αστυνομικών με τον άνδρα πριν από τον θάνατό του.

Η IOPC διευκρίνισε ότι οι πέντε αστυνομικοί που επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος αντιμετωπίζονται προς το παρόν ως μάρτυρες και όχι ως ύποπτοι, ενώ εξετάζονται βίντεο από τις κάμερες σώματος και οι καταθέσεις τους.

Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι επιβάτες και το πλήρωμα ακινητοποίησαν τον 35χρονο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Πατέρας τριών παιδιών με χρυσή καρδιά»

Ο Κάλουμ Κερ ήταν αθλητής της πυγμαχίας χωρίς γάντια (bare-knuckle boxing).

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένειά του ανέφερε:

«Ο Κάλουμ ήταν ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, πατέρας τριών υπέροχων μικρών παιδιών, λάτρης του αθλητισμού και άνθρωπος με χρυσή καρδιά».

Αλκοόλ, καβγάς και άγρια επίθεση στον αέρα

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της πεντάωρης πτήσης LS966.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος μαζί με την κοπέλα του.

Επιβάτες ανέφεραν ότι ο άνδρας είχε μια έντονη λογομαχία με τη σύντροφό του, γεγονός που ανάγκασε το πλήρωμα της καμπίνας να τη μετακινήσει σε άλλη θέση.

Η συμπεριφορά του όμως κλιμακώθηκε επικίνδυνα.

A father and bare-knuckle boxer has died after becoming critically ill following an incident on board a Jet2 flight from Cyprus to Manchester Airport. Callum Kerr, from Warrington, was travelling home from Larnaca with his girlfriend on 21 June when police say they were called… pic.twitter.com/bd53DRQinf — BPI News (@BPINewsOrg) June 25, 2026

Ξεκίνησε να περπατά νευρικά στον διάδρομο, να χτυπά τα ντουλάπια των χειραποσκευών και να φωνάζει σε άλλους ταξιδιώτες.

Ένας επιβάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιέγραψε τη στιγμή που η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

«Μέχρι τη στιγμή που πετούσαμε πάνω από τη Γερμανία, κάποιος τύπος τον κοίταξε στα μάτια, και ο άνδρας που περπατούσε πάνω-κάτω στον διάδρομο του έριξε κουτουλιά. Ακινητοποιήθηκε, και η αεροσυνοδός είχε πανικοβληθεί. Ρώτησε αν υπήρχαν γεροδεμένα παιδιά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, καθώς δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν κάτω. Περίπου τρεις ή τέσσερις επιβάτες τον είχαν καθηλώσει».

«Προσγειωθήκαμε στο Μάντσεστερ, επικράτησε σιωπή, φώναζε σε όλη τη διάρκεια της πτήσης και μετά σώπασε», πρόσθεσε.