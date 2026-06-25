Βενεζουέλα: «Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει» – Στους 164 οι νεκροί, πάνω από 100 κτίρια κατέρρευσαν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων από τη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα, καθώς συγγενείς εγκλωβισμένων περιμένουν ακόμη βοήθεια δίπλα στα συντρίμμια πολυκατοικιών.

Σύμφωνα με το AFP, πολλοί κάτοικοι πέρασαν ολόκληρη τη νύχτα είτε στους δρόμους είτε αναζητώντας τους συγγενείς τους στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

A pair of powerful earthquakes rocked Venezuela, tearing down buildings, closing the country’s main airport and sending panicked residents of the capital pouring into the streets. At least 146 have died, the acting president said Thursday, warning that the toll was expected to… pic.twitter.com/byaOua2DuE — The Associated Press (@AP) June 25, 2026

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα, ούτε καν τη δύναμη ή το κουράγιο να μπούμε εκεί μέσα», δήλωσε ο 49χρονος Λάρι Ρόχας, στεκόμενος μπροστά από το κτίριο που κατέρρευσε και κάτω από τα ερείπια του οποίου παραμένουν εγκλωβισμένα μέλη της οικογένειάς του.

«Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει», είπε μία γυναίκα που περιμένει νέα για την κόρη της, η οποία καταπλακώθηκε στα συντρίμμια δωδεκαώροφης πολυκατοικίας.

Στο Καράκας, η 54χρονη Οντάλις Εσκαλόνα περιέγραψε ότι «οι σκάλες αποκολλήθηκαν, ολόκληρος ο τοίχος ράγισε και αντικείμενα έπεφταν από το ταβάνι».

Η 69χρονη Κάρμεν Γκουέδες, κάτοικος λοφώδους συνοικίας πάνω από το Καράκας, είπε ότι τα παράθυρα άρχισαν να τρέμουν βίαια κατά τη διάρκεια των σεισμών. «Μαζευτήκαμε όλοι μαζί» με την κατάκοιτη αδελφή της και μία γειτόνισσα, είπε, προσθέτοντας πως «δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Últimas Noticias (@unoticias)

Ξεμπλόκαραν το Χ μετά τους σεισμούς για την ενημέρωση των πολιτών

Παράλληλα, σύμφωνα με το BBC News Mundo, οι αρχές ήραν τον αποκλεισμό της πλατφόρμας Χ, επιτρέποντας ξανά την πρόσβαση στους πολίτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η πλατφόρμα είχε αποκλειστεί στη Βενεζουέλα με κρατική εντολή από τον Αύγουστο του 2024.

Οργανώσεις που παρακολουθούν την παράκαμψη της διαδικτυακής λογοκρισίας ανέφεραν ότι η πρόσβαση αποκαταστάθηκε από τους παρόχους CANTV, Thundernet, Digitel και Movistar, αν και η κυβέρνηση δεν έχει σχολιάσει επισήμως την εξέλιξη.

Νωρίτερα, η Ανεξάρτητη Διεθνής Αποστολή Διερεύνησης του ΟΗΕ για τη Βενεζουέλα είχε καλέσει τη ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της χώρας να «άρει πλήρως τον αποκλεισμό όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων ενημέρωσης», ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Últimas Noticias (@unoticias)

Στους 164 οι νεκροί, σχεδόν 1.000 οι τραυματίες

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 164, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 971.

Παράλληλα, όπως δήλωσε, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί μετά τις δύο κύριες δονήσεις.

«Μέχρι στιγμής έχουμε καταγράψει 164 νεκρούς και 971 τραυματίες, ενώ από τους δύο κύριους σεισμούς που σημειώθηκαν διαδοχικά στις έξι το απόγευμα έχουν ακολουθήσει 30 μετασεισμοί», ανέφερε σε τηλεφωνική παρέμβασή της στη δημόσια τηλεόραση της χώρας.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι διεθνείς ομάδες διάσωσης, μεταξύ των οποίων και ειδικά πιστοποιημένα συνεργεία του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τη Βενεζουέλα, αναφέρει η El Nacional.

💢 Twin 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes struck northern Venezuela late Wednesday, collapsing buildings in Caracas as panicked residents rushed into the streets ⏩ Fatal tremors caused damage to infrastructure and left major roads split open across affected areas pic.twitter.com/iKMDI0K6ej — Anadolu English (@anadoluagency) June 25, 2026

Παράλληλα ανακοίνωσε τη δημιουργία αρχικού ταμείου ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με πόρους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για την αποκατάσταση των υποδομών, των νοσοκομείων και την ανέγερση νέων κατοικιών για όσους έχασαν τα σπίτια τους.

Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την άμεση οικονομική ενίσχυση των θυμάτων της φυσικής καταστροφής.

Η Ροδρίγκες κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν σε οικουμενική προσευχή στις 19:00 τοπική ώρα για όσους εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια και ζήτησε από όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να συγκεντρώνονται μόνο σε ασφαλείς χώρους, ώστε να διευκολύνεται το έργο των σωστικών συνεργείων.

Πάνω από 100 κτίρια κατέρρευσαν στη Λα Γκουάιρα

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, η οποία υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι η έκταση των ζημιών έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των τοπικών αρχών και χαρακτηρίζει την περιοχή ως απόλυτη προτεραιότητα για την ανάπτυξη διεθνών σωστικών συνεργείων.

«Παρότι το ακριβές μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών και των ανθρωπιστικών αναγκών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, είναι σαφές ότι οι ζημιές ήταν εκτεταμένες. Η πολιτεία Λα Γκουάιρα, όπου βρίσκεται και το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, έχει κηρυχθεί ζώνη καταστροφής. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέοι ισχυροί μετασεισμοί», αναφέρει η OCHA.

¿Por qué Petro ni Cepeda se han pronunciado por la catástrofe en Venezuela? Porque saben que si eso mismo hubiera pasado en Colombia, la @UNGRD no hubieran podido reaccionar porque toda la plata se la robaron.

Alerta! 🇨🇴🇨🇴 ¿Estamos preparados para esto?@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/e3Qr2LcGrJ — 🇨🇴 MikyRodríguezOficial (@MikyRodriguezO1) June 25, 2026

Δύο σεισμοί μέσα σε 39 δευτερόλεπτα

Η Βενεζουέλα συγκλονίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, σύμφωνα με το αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι.

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ χαρακτήρισε το φαινόμενο «σεισμικό διπλό» (earthquake doublet), κατά το οποίο δύο ιδιαίτερα ισχυροί σεισμοί εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή.