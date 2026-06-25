Πολωνία: Δύο νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους στη Βαρσοβία – Έπεσε πάνω σε κτίριο και τυλίχθηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη δυτική συνοικία Μπέμοβο της Βαρσοβίας το μεσημέρι της Πέμπτης. Το αεροσκάφος, επιχειρώντας να προσγειωθεί, εξετράπη του διαδρόμου, προσέκρουσε σε κτίριο και καταστράφηκε ολοσχερώς. Δύο άνθρωποι στο έδαφος τραυματίστηκαν επίσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: @JagaUpdates/X
Φωτογραφία: @JagaUpdates/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη δυτική συνοικία Μπέμοβο της Βαρσοβίας.
  • Από τη συντριβή τραυματίστηκαν επίσης δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
  • Το αεροσκάφος εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης, προσέκρουσε σε κτίριο και καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη δυτική συνοικία Μπέμοβο της Βαρσοβίας το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την πολωνική δημόσια τηλεόραση TVP, το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπέμοβο. Μετά την πρόσκρουση ξέσπασε αμέσως φωτιά.

Φωτογραφία: NEXTA
Φωτογραφία: NEXTA

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι οι δύο επιβαίνοντες δεν επέζησαν της συντριβής.

Δύο τραυματίες στο έδαφος

Από τη συντριβή τραυματίστηκαν επίσης δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης της Κρατικής Πυροσβεστικής, Λούκας Νταρμοφάλσκι.

Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο όπου συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στη συνοικία Μπέμοβο της Βαρσοβίας. (TVP Info)
Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο όπου συνετρίβη μικρό αεροσκάφος στη συνοικία Μπέμοβο της Βαρσοβίας. (TVP Info)

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροσκάφος εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης, προσέκρουσε σε κτίριο και καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά πριν οι πυροσβέστες καταφέρουν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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