Πολωνία: Δύο νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφους στη Βαρσοβία – Έπεσε πάνω σε κτίριο και τυλίχθηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη δυτική συνοικία Μπέμοβο της Βαρσοβίας το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σύμφωνα με την πολωνική δημόσια τηλεόραση TVP, το αεροσκάφος κατέπεσε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ενώ επιχειρούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μπέμοβο. Μετά την πρόσκρουση ξέσπασε αμέσως φωτιά.
Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι οι δύο επιβαίνοντες δεν επέζησαν της συντριβής.
Katastrofa awionetki w Warszawie na Bemowie. 2 osoby nie żyją https://t.co/R8TWLiSavH #Warszawa #samoloty #wypadek
fot. InnPoland pic.twitter.com/XJVzJF5FRg
— INN Poland (@InnPoland) June 25, 2026
Δύο τραυματίες στο έδαφος
Από τη συντριβή τραυματίστηκαν επίσης δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης της Κρατικής Πυροσβεστικής, Λούκας Νταρμοφάλσκι.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροσκάφος εξετράπη του διαδρόμου προσγείωσης, προσέκρουσε σε κτίριο και καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά πριν οι πυροσβέστες καταφέρουν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Katastrofa awionetki na Bemowie. Maszyna w ogniu. Dwie osoby zginęły, dwie zostały poszkodowane. #wypadek #katastrofa #samolot #bemowo #warszawa pic.twitter.com/eGM22yiV2D
— Miejski Reporter (@MiejskiReporter) June 25, 2026