Μεξικό: Αυτοκίνητο έπεσε σε συγκεντρωμένο πλήθος στο Κάμπο Σαν Λούκας – «Πολλοί τραυματίες» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα όχημα χτύπησε πεζούς σε συγκέντρωση στο τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού, χθες το βράδυ, μετά τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας σε αγώνα του Μουντιάλ. Ο δήμος ανακοίνωσε ότι το όχημα περικυκλώθηκε από πλήθος και πέρασε μέσα από αυτό, τραυματίζοντας πολλά άτομα, ενώ ένα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευτεί, φέρεται να δείχνει το περιστατικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα όχημα χτύπησε πεζούς σε συγκέντρωση στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας, στο Μεξικό, μετά τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας σε αγώνα του Μουντιάλ, χθες το βράδυ.
  • Ο δήμος ανακοίνωσε ότι «το όχημα περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων και, για λόγους που μένουν να καθοριστούν από την αρμόδια αρχή, πέρασε μέσα από το πλήθος, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους».
  • Ένα βίντεο, που δεν έχει επαληθευτεί ως προς την αυθεντικότητά του, δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος κόσμου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα όχημα χτύπησε πεζούς σε συγκέντρωση στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας, στο Μεξικό, μετά τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας σε αγώνα του Μουντιάλ, χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων και, για λόγους που μένουν να καθοριστούν από την αρμόδια αρχή, πέρασε μέσα από το πλήθος, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ένα βίντεο, που δεν έχει επαληθευτεί ως προς την αυθεντικότητά του και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος κόσμου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αυθεντικότητα του εν λόγω βίντεο.

Νωρίτερα, οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ σημείωσαν τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο στο στάδιο του Μέξικο Σίτι, αποκλείοντας την Τσεχία από το Παγκόσμιο Κύπελλο και ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων με το απόλυτο των βαθμών.

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