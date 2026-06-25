Μεξικό: Αυτοκίνητο έπεσε σε συγκεντρωμένο πλήθος στο Κάμπο Σαν Λούκας – «Πολλοί τραυματίες» – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα όχημα χτύπησε πεζούς σε συγκέντρωση στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας, στο Μεξικό, μετά τη νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας σε αγώνα του Μουντιάλ, χθες το βράδυ, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων και, για λόγους που μένουν να καθοριστούν από την αρμόδια αρχή, πέρασε μέσα από το πλήθος, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

17 injured after a car rammed into a crowd celebrating Mexico’s World Cup victory over the Czech Republic in Cabo San Lucas. pic.twitter.com/vINbuxCqsN — Chay Bowes (@BowesChay) June 25, 2026

Ένα βίντεο, που δεν έχει επαληθευτεί ως προς την αυθεντικότητά του και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος κόσμου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αυθεντικότητα του εν λόγω βίντεο.

Νωρίτερα, οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ σημείωσαν τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο στο στάδιο του Μέξικο Σίτι, αποκλείοντας την Τσεχία από το Παγκόσμιο Κύπελλο και ολοκληρώνοντας τη φάση των ομίλων με το απόλυτο των βαθμών.