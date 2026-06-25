Στα ίχνη του πράσινου γίγαντα: Οι επιστήμονες εντόπισαν επιτέλους το «Σπαθί του Ουρανού»

Στα πιο απομακρυσμένα και δύσβατα βουνά του πλανήτη, η φύση κρύβει ακόμα μυστικά που προκαλούν δέος. Ανάμεσα σε νέφη από πυκνή ομίχλη και ανεξερεύνητες κοιλάδες, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ζωντανούς οργανισμούς της Γης παρέμεναν αόρατοι για αιώνες.

Μια επίμονη ομάδα επιστημόνων κατάφερε τελικά να διεισδύσει σε αυτούς τους επίγειους παραδείσους, φέρνοντας στο φως έναν χαμένο κόσμο από πράσινους γίγαντες. Μια αναζήτηση που διήρκεσε μια δεκαετία στα απομακρυσμένα δάση της Ταϊβάν οδήγησε στην ανακάλυψη του ψηλότερου δέντρου της Ανατολικής Ασίας, καθώς και εκατοντάδων άλλων πανύψηλων γιγάντων.

Ένα δέντρο ύψους 84 μέτρων είναι παραδόξως εύκολο να μην το προσέξει κανείς. Κρυμμένα μέσα στα απόκρημνα βουνά και τα πυκνά, αρχέγονα δάση της Ταϊβάν βρίσκονται μερικά από τα ψηλότερα δέντρα της Γης, συμπεριλαμβανομένων γιγαντιαίων κωνοφόρων που υψώνονται ψηλότερα από ένα 25ώροφο κτίριο.

Για χρόνια, αυτοί οι πανύψηλοι γίγαντες παρέμεναν σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι, προστατευμένοι σε απομακρυσμένες κοιλάδες που ελάχιστοι άνθρωποι επισκέπτονται ποτέ. Από το 2014, η ομάδα «Taiwan Tree Seekers» (Αναζητητές Δέντρων της Ταϊβάν) αναζητά και καταγράφει αυτά τα σημαντικά δάση. Συγκεντρώνοντας επαγγελματίες αναρριχητές δέντρων, οικολόγους, γεωλόγους και ειδικούς στην τηλεπισκόπηση, αφιερώθηκε σχεδόν μια δεκαετία για τον εντοπισμό ενός από τα μεγαλύτερα δέντρα του νησιού.

Αυτή η προσπάθεια κορυφώθηκε το 2023 με την ανακάλυψη ενός ελάτου της Ταϊβάν (Taiwania cryptomerioides) ύψους 84.1 μέτρων, το οποίο αναγνωρίζεται πλέον ως το ψηλότερο γνωστό δέντρο στην Ανατολική Ασία.

Οι ιθαγενείς Ρουκάι (Rukai) αποκαλούν από παλιά αυτά τα απέραντα δέντρα με ένα πιο ποιητικό όνομα: “Το δέντρο που αγγίζει το φεγγάρι”. Οι συνθήκες που επιτρέπουν σε τέτοιους γίγαντες να ευδοκιμούν είναι ριζωμένες στην εξαιρετική γεωγραφία της Ταϊβάν.

Αν και το νησί καλύπτει μόνο περίπου 36.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή έχει περίπου το μέγεθος της Ελβετίας, περιλαμβάνει 258 κορυφές πάνω από τα 3.000 μέτρα, δημιουργώντας ένα τοπίο με βαθιές κοιλάδες, τραχιές πλαγιές και ποικίλα κλίματα που δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέρος στη Γη.

Αυτό το τραχύ ανάγλυφο υποστηρίζει μια εξαιρετική βιοποικιλότητα. Υπολογίζεται ότι 5.000 είδη φυτών αναπτύσσονται σε οικοσυστήματα που εκτείνονται από τα τροπικά δάση της βροχής στο επίπεδο της θάλασσας έως την αλπική τούνδρα κοντά στις υψηλότερες κορυφές.

Περίπου το 60% της Ταϊβάν παραμένει δασώδες, παρέχοντας καταφύγιο σε περίπου 950 εκατομμύρια δέντρα. Αν και η βιομηχανική υλοτομία από το 1912 έως το 1991 μείωσε σημαντικά μεγάλο μέρος του αρχικού δάσους του νησιού, οι πιο απόκρημνες και απρόσιτες περιοχές προστάτευσαν πολύτιμους θύλακες αρχέγονων δασικών εκτάσεων από την υλοτόμηση.

Η αναζήτηση για τους δασικούς γίγαντες της Ταϊβάν ξεκινά

Η αναζήτηση ξεκίνησε επίσημα τον Αύγουστο του 2014, όταν ερευνητές από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Ταϊβάν (TFRI) διοργάνωσαν μια αποστολή στην προστατευόμενη περιοχή Τσιλάν (Cilan Conservation Area).

Στόχος τους ήταν να εξερευνήσουν τις θρυλικές «Τρεις Αδελφές του Τσιλάν», μια ομάδα γιγαντιαίων ελάτων της Ταϊβάν (Taiwania firs) που ήταν γνωστές στους ντόπιους, αλλά δεν είχαν μετρηθεί ποτέ με ακρίβεια ούτε είχαν τεκμηριωθεί επιστημονικά.

Το ψηλότερο από τα τρία δέντρα έφτανε τα 69,3 μέτρα (227 πόδια), με διάμετρο κορμού σχεδόν τρία μέτρα. Το διεθνές ενδιαφέρον αυξήθηκε το 2017, όταν αναρριχητές από την αυστραλιανή οργάνωση «The Tree Projects» ταξίδεψαν στην Ταϊβάν για να φωτογραφίσουν τα δέντρα, βοηθώντας στην προβολή των αξιοσημείωτων δασών του νησιού σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Αναθαρρώντας από αυτά τα ευρήματα, η ομάδα έστρεψε την προσοχή της σε μια ακόμη πιο απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο όρος Μπένια (Mt. Benya), η οποία θεωρούνταν ότι κρύβει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ελάτων της Ταϊβάν (Taiwania firs).

Η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται κοντά στην ιερή Μεγάλη Λίμνη των Φαντασμάτων (Great Ghost Lake), απαιτούσε τέσσερις ημέρες δύσκολης πεζοπορίας για να την προσεγγίσει κανείς. Η αποστολή άλλαξε την κατεύθυνση του έργου.

Οι ερευνητές συνειδητοποίησαν ότι ο ακριβής εντοπισμός των ψηλότερων δέντρων από το έδαφος του δάσους ήταν σχεδόν αδύνατος. Μέσα στην πυκνή κόμη (φυλλωσιά) ενός αρχέγονου δάσους, οι οπτικές εκτιμήσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές. Αν και η ομάδα σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο 71.7 μέτρων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αναγνώρισε την ανάγκη για μια πιο αξιόπιστη μέθοδο.

Η τεχνολογία LiDAR και η «Επιστήμη των Πολιτών» μεταμορφώνουν το κυνήγι

Η αναζήτηση μιας χούφτας γιγαντιαίων δέντρων ανάμεσα σε 950 εκατομμύρια δέντρα απλωμένα σε απομακρυσμένες κοιλάδες ήταν σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα. Για να βελτιώσει τη διαδικασία, η ομάδα συνεργάστηκε με ειδικούς στην τηλεπισκόπηση από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Cheng Kung και υιοθέτησε την τεχνολογία LiDAR (Light Detection and Ranging).

Αυτό το αερομεταφερόμενο σύστημα σάρωσης λέιζερ δημιουργεί λεπτομερείς τρισδιάστατους (3D) χάρτες, μετρώντας πόσο χρόνο χρειάζονται οι παλμοί λέιζερ για να επιστρέψουν αφού προσκρούσουν στο έδαφος και τη βλάστηση, καθιστώντας έτσι εφικτή την εκτίμηση του ύψους των δέντρων σε τεράστιες εκτάσεις. Η αναζήτηση μιας χούφτας γιγαντιαίων δέντρων ανάμεσα σε 950 εκατομμύρια δέντρα απλωμένα σε απομακρυσμένες κοιλάδες ήταν σαν να ψάχνεις βελόνα στα άχυρα.

Για να βελτιώσει τη διαδικασία, η ομάδα συνεργάστηκε με ειδικούς στην τηλεπισκόπηση από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Cheng Kung και υιοθέτησε την τεχνολογία LiDAR (Light Detection and Ranging).

Αυτό το αερομεταφερόμενο σύστημα σάρωσης λέιζερ δημιουργεί λεπτομερείς τρισδιάστατους (3D) χάρτες, μετρώντας πόσο χρόνο χρειάζονται οι παλμοί λέιζερ για να επιστρέψουν αφού προσκρούσουν στο έδαφος και τη βλάστηση, καθιστώντας έτσι εφικτή την εκτίμηση του ύψους των δέντρων σε τεράστιες εκτάσεις.

Ανακαλύπτοντας το ψηλότερο δέντρο της Ανατολικής Ασίας

Κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Σεληνιακό Νέο Έτος, τον Ιανουάριο του 2023, η ομάδα χρησιμοποίησε τον νέο χάρτη για να ερευνήσει τον επικρατέστερο υποψήφιο για το ψηλότερο δέντρο της Ταϊβάν. Η προσέγγισή του απαιτούσε μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή, η οποία περιλάμβανε μια πεζοπορία 20 χιλιομέτρων κατά μήκος ενός ποταμού και δύο ημέρες απότομης αναρρίχησης.

Αφού οι αναρριχητές έφτασαν στην κορυφή (κόμη) και κατέβασαν μια μετροταινία από την κορυφή μέχρι το έδαφος, το τελικό ύψος επιβεβαιώθηκε στα 84.1 μέτρα.

Το δέντρο ονομάστηκε «Το Σπαθί του Ουρανού του Ποταμού Ντα’άν» (Heaven Sword of the Da’an River) και αναγνωρίστηκε επίσημα ως το ψηλότερο γνωστό δέντρο στην Ταϊβάν και την Ανατολική Ασία. Μέχρι τις αρχές του 2026, το έργο είχε καταγράψει και πραγματοποιήσει αναρρίχηση σε δέκα δέντρα Taiwania με ύψος μεγαλύτερο από 70 μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δύο που ξεπερνούσαν τα 80 μέτρα.

Ναοί των γιγάντων και δάση πλούσια σε άνθρακα

Ο Χάρτης Γιγαντιαίων Δέντρων οδήγησε επίσης τους ερευνητές σε εξαιρετικές συγκεντρώσεις μεγάλων δέντρων. Κοντά στο όρος Μπένια (Mt. Benya), ανακάλυψαν ένα δάσος έκτασης μόλις 2.47 στρεμμάτων που περιλάμβανε 11 δέντρα με ύψος μεγαλύτερο από 65 μέτρα (213 πόδια).

Μια δεκαετία μετά την πρώτη τους επίσκεψη στην περιοχή της Μεγάλης Λίμνης των Φαντασμάτων (Great Ghost Lake), επέστρεψαν για να βρουν μια πυκνή, αρχαία συστάδα που αποτελούνταν από περίπου 30 γιγαντιαία έλατα της Ταϊβάν (Taiwania firs) που αναπτύσσονταν μαζί. Αυτά τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Το 2024, ερευνητές και 15 επιστήμονες, μελέτησαν την κοιλάδα του δέντρου «Tao Tree» —που φιλοξενεί το τρίτο ψηλότερο δέντρο της Ταϊβάν— για να προσδιορίσουν πόσο διοξείδιο του άνθρακα απορροφά και αποθηκεύει το δάσος.

Τα ευρήματα ήταν αξιοσημείωτα. Η πυκνότητα άνθρακα του δάσους, ακόμη και χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα εκτεταμένα ριζικά του συστήματα, μετρήθηκε στα 1.384,5 Mg/ha. Αυτό κατατάσσει τα γιγαντιαία δάση της Ταϊβάν ανάμεσα στα πιο πυκνά σε άνθρακα οικοσυστήματα στον πλανήτη, συγκρίσιμα με μερικά από τα πιο διάσημα αρχέγονα δάση του κόσμου. Αυτά τα «δέντρα που αγγίζουν το φεγγάρι» δεν αποτελούν μόνο θαύματα της φύσης, αλλά και ζωτικής σημασίας προστάτες του περιβάλλοντος.