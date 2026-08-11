Αρχαιολογικό δέος στην Άσπενδο: Τάφος 2.400 ετών αποκαλύπτει τα μυστικά ενός αρχαίου «παλαιστή»

Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη νότια Τουρκία φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές του αρχαίου αθλητισμού.

Οι πρόσφατες ανασκαφές στην Αρχαία Πόλη της Ασπένδου αποκάλυψαν έναν ασύλητο τάφο 2.400 ετών, ο οποίος πιθανότατα ανήκει σε έναν αρχαίο παλαιστή. Το εύρημα εντοπίστηκε σε μια εντελώς αχαρτογράφητη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου, προκαλώντας τον ενθουσιασμό της επιστημονικής κοινότητας.

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στην Αρχαία Πόλη της Ασπένδου στη νότια Τουρκία έφεραν στο φως έναν κιβωτιόσχημο τάφο, ο οποίος χρονολογείται από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα π.Χ., σε ένα τμήμα της τοποθεσίας που δεν είχε καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νούρι Ερσόι, σηματοδοτώντας αυτό που οι αξιωματούχοι περιγράφουν ως μια σημαντική προσθήκη στην κατανόηση της Κλασικής Περιόδου της πόλης.

Ο τάφος εντοπίστηκε εντός της Ανατολικής Νεκρόπολης, μιας περιοχής της οποίας η ύπαρξη στην Άσπενδο δεν είχε αναγνωριστεί πριν από τη συγκεκριμένη ανασκαφική περίοδο.

Η ανακάλυψή της επεκτείνει τα γνωστά όρια του ταφικού τοπίου της αρχαίας πόλης και ανοίγει έναν νέο δρόμο έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο ο πληθυσμός της περιοχής ζούσε, πέθαινε και τιμόταν πριν από περισσότερες από δύο χιλιετίες.

Τα νομίσματα «προδίδουν» μια ζωή αφιερωμένη στον αθλητισμό

Ανάμεσα στα κτερίσματα που ανακτήθηκαν από τον τάφο ήταν νομίσματα της Ασπένδου που έφεραν απεικονίσεις παλαιστών, μαζί με πρόσθετα ευρήματα που στηρίζουν τη θεωρία ότι ο νεκρός είχε δεσμούς με τον αθλητισμό.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο συνδυασμός των στοιχείων υποδηλώνει ότι το άτομο που θάφτηκε στον τάφο ενδέχεται να ήταν παλαιστής από την Άσπενδο, μια λεπτομέρεια που προσφέρει έναν σπάνιο, απτό σύνδεσμο ανάμεσα στους κατοίκους της πόλης κατά την Κλασική εποχή και τον αθλητικό πολιτισμό που συνδεόταν με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο εκείνης της περιόδου.

Η επίσημη τοποθέτηση για το εύρημα

Γνωστοποιώντας την ανακάλυψη μέσα από τους λογαριασμούς του στο X (Twitter) και στο NSosyal, ο Υπουργός Μεχμέτ Νούρι Ερσόι δήλωσε:

«Στις ανασκαφές που πραγματοποιούμε στην Αρχαία Πόλη της Ασπένδου, φτάσαμε σε μια πολύ σημαντική ανακάλυψη που ρίχνει φως στην ιστορία της Κλασικής Περιόδου της πόλης.

Στην Ανατολική Νεκρόπολη, η ύπαρξη της οποίας εντός της πόλης εντοπίστηκε για πρώτη φορά, φέραμε στο φως έναν κιβωτιόσχημο τάφο που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα π.Χ. και στον 4ο αιώνα π.Χ.

Τα νομίσματα της Ασπένδου που βρέθηκαν στον τάφο, με απεικονίσεις παλαιστών, μαζί με άλλα ευρήματα, υποδηλώνουν ότι το άτομο που θάφτηκε εδώ ήταν συνδεδεμένο με τον αθλητισμό, και πιθανώς ήταν ακόμη και παλαιστής από την Άσπενδο.

Συγχαίρω ολόψυχα τη Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών Αγαθών και Μουσείων, την ανασκαφική μας ομάδα και όλους τους επιστήμονές μας για τη συμβολή τους σε αυτή την πολύτιμη ανακάλυψη.

Με κάθε νέο εύρημα από την Άσπενδο, θα συνεχίσουμε να συμπληρώνουμε τις χαμένες σελίδες της ιστορίας μας και να προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά μέσα από επιστημονικές μελέτες, μεταφέροντάς την στο μέλλον».

Τι μαρτυρούν τα ευρήματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, τα ευρήματα που ανακτήθηκαν πρόσφατα παρέχουν σημαντικά δεδομένα για την καθημερινή ζωή, τα ταφικά έθιμα και την κοινωνική δομή της Ασπένδου κατά την Κλασική Περίοδο.

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι αυτή η εποχή της ιστορίας της πόλης έχει τεκμηριωθεί μέχρι στιγμής μόνο μέσα από περιορισμένα αρχαιολογικά στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι ο τάφος και το περιεχόμενό του εμπλουτίζουν ουσιαστικά το υπάρχον σώμα γνώσης.

Το Υπουργείο πρόσθεσε ότι τα ευρήματα αναμένεται να τροφοδοτήσουν την περαιτέρω επιστημονική έρευνα για το παρελθόν της αρχαίας πόλης.

Η Άσπενδος, η οποία βρίσκεται κοντά στη σύγχρονη πόλη Σερίκ στην επαρχία της Αττάλειας στην Τουρκία, είναι μία από τις καλύτερα διατηρημένες αρχαίες πόλεις της Παμφυλίας και είναι παγκοσμίως γνωστή για το εξαιρετικά άθικτο ρωμαϊκό της θέατρο, το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα για παραστάσεις.

Πέρα από το θέατρο, ο αρχαιολογικός χώρος διατηρεί τα ερείπια ενός υδραγωγείου, μιας βασιλικής, μιας αγοράς και ενός σταδίου, αντανακλώντας αιώνες συνεχούς κατοίκησης από την Κλασική περίοδο μέχρι τους Ρωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους.

Οι αδιάλειπτες ανασκαφές στην Άσπενδο εξακολουθούν να αποκαλύπτουν νέα στρώματα της ιστορίας της πόλης, από τη μνημειώδη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική της μέχρι, πλέον, ενδείξεις για τις παλαιότερες κοινότητες της Κλασικής Περιόδου και τους δεσμούς τους με τον αθλητισμό και την κοινωνική ζωή.

Σχεδιάζοντας το μέλλον της αρχαιολογίας

Οι ανασκαφικές ομάδες και η Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικών Αγαθών και Μουσείων αναμένεται να συνεχίσουν τις εργασίες στην Ανατολική Νεκρόπολη, αναζητώντας περαιτέρω τάφους και τεχνουργήματα που θα μπορούσαν να αποσαφηνίσουν την ταυτότητα του νεκρού και να προσφέρουν μια πληρέστερη εικόνα για τις ταφικές πρακτικές στην Άσπενδο κατά την Κλασική εποχή.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός κ. Ερσόι, κάθε νέο εύρημα στον αρχαιολογικό χώρο βοηθά να συμπληρωθούν οι άγνωστες μέχρι σήμερα σελίδες της αρχαίας ιστορίας της περιοχής.