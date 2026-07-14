Ανακάλυψαν 50 νομίσματα 2.500 ετών: Ο κρυμμένος χρυσός των Περσών που άλλαξε τις ισορροπίες στην Αρχαία Ελλάδα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει ξανά στο φως τα μυστικά και τις οικονομικές ισορροπίες του αρχαίου κόσμου.

Στα παράλια της Μικράς Ασίας, η σκαπάνη των ειδικών αποκάλυψε έναν κρυμμένο θησαυρό που παρέμενε ανέπαφος για αιώνες κάτω από το χώμα. Πρόκειται για μια μοναδική συλλογή χρυσών νομισμάτων, η οποία μας μεταφέρει στην εποχή των μεγάλων συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων και Περσών.

Ένα μικρό κεραμικό αγγείο θαμμένο κάτω από ένα αρχαίο κτίριο στη Νότιο της δυτικής Τουρκίας περιείχε 50 περσικά χρυσά νομίσματα, που χρονολογούνται πριν από περίπου 2.500 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής εφημερίδας Sözcü, ο θησαυρός ήρθε στο φως το 2023 από το Αρχαιολογικό Πρόγραμμα Νοτίου, υπό την επικεφαλής ηγεσία του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, κοντά στο Αχμετμπεϊλί στην περιοχή του Μεντερεσίου της Σμύρνης.

Στρατιωτικοί μισθοί στην πρώτη γραμμή του μετώπου: Η σύγκρουση Αθήνας και Περσίας

Τα νομίσματα, τα οποία βρέθηκαν κάτω από την αυλή μιας μεταγενέστερης ελληνιστικής οικίας, ενδέχεται να συνδέονταν με στρατιωτικές πληρωμές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου όπου οι περσικές και οι αθηναϊκές δυνάμεις ανταγωνίζονταν για τον έλεγχο των ακτών του Αιγαίου.

Κρυμμένο χρυσάφι στα θεμέλια: Το μυστικό κάτω από την ελληνιστική κατοικία

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τα νομίσματα μέσα σε ένα μικρό κεραμικό αγγείο, το οποίο ήταν τοποθετημένο δίπλα στον τοίχο ενός παλαιότερου κτιρίου.

Το κτίσμα αυτό είχε μεταγενέστερα θαφτεί κάτω από την αυλή μιας μεγάλης ελληνιστικής οικίας. Η έκθεση της ανασκαφής προσδιορίζει τα νομίσματα ως περσικούς δαρεικούς (χρυσά νομίσματα εξαιρετικής καθαρότητας), οι οποίοι χρονολογούνται στα τέλη του 5ου ή στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ.

Κάθε νόμισμα φέρει τη χαρακτηριστική απεικόνιση ενός γονατιστού τοξότη, η οποία συνδέεται με τη νομισματοκοπία της Αχαιμενιδικής Περσίας.

Οι δαρεικοί πιθανότατα κόβονταν στις Σάρδεις, ένα σημαντικό διοικητικό και οικονομικό κέντρο βορειοανατολικά της Νοτίου.

Ο Κρίστοφερ Ρατέ, διευθυντής του Αρχαιολογικού Προγράμματος Νοτίου, δήλωσε ότι τα νομίσματα πιθανότατα κρύφτηκαν για ασφάλεια. Ο ιδιοκτήτης τους προφανώς δεν επέστρεψε ποτέ για να τα ανακτήσει, πιθανόν λόγω ξαφνικού θανάτου, στρατιωτικής ήττας ή αναγκαστικής φυγής.

Ήταν οι μισθοί των μισθοφόρων; Το μυστικό πίσω από τον χρυσό θησαυρό

Σύμφωνα με τον αρχαίο Έλληνα ιστορικό Ξενοφώντα, ένας δαρεικός ισοδυναμούσε περίπου με τον μηνιαίο μισθό ενός στρατιώτη. Συνεπώς, τα 50 νομίσματα που βρέθηκαν στη Νότιο θα μπορούσαν να καλύψουν τις αποδοχές 50 στρατιωτών για έναν μήνα.

Οι δαρεικοί συνδέονται συχνά με πληρωμές προς μισθοφορικές δυνάμεις που δρούσαν εντός της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Ο θησαυρός ενδέχεται να ανήκε σε κάποιον στρατιωτικό διοικητή, έναν πλούσιο κάτοικο ή έναν αξιωματούχο υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν συνδέσει ακόμη το εύρημα με κάποια συγκεκριμένη μάχη ή ιστορικό γεγονός.

Η ανακάλυψή του κατά τη διάρκεια μιας ελεγχόμενης ανασκαφής είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Πολλοί γνωστοί θησαυροί δαρεικών ήρθαν στο φως χωρίς τεκμηριωμένο αρχαιολογικό πλαίσιο, γεγονός που περιορίζει όσα μπορούν να μάθουν οι ερευνητές σχετικά με το πότε και γιατί θάφτηκαν.

Νότιος: Ένα λιμάνι-στρατηγείο στα παράλια του Αιγαίου

Η Νότιος ήταν μια ιωνική ελληνική πόλη με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Σμύρνης.

Το πολεμικό της λιμάνι και η εγγύτητά της στην Κολοφώνα και στο Ιερό του Απόλλωνα στον Κλάρο έδιναν στην πόλη στρατηγική σημασία κατά την αρχαιότητα.

Η πόλη περνούσε διαδοχικά από την περσική στην αθηναϊκή σφαίρα επιρροής κατά την Κλασική περίοδο.

Μισθοφόροι υποστηριζόμενοι από τους Πέρσες κατέλαβαν μέρος της Νοτίου τον 5ο αιώνα π.Χ., ενώ αργότερα η Αθήνα χρησιμοποίησε το λιμάνι ως ναυτική βάση.

Η πόλη επέστρεψε στον περσικό έλεγχο στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. και παρέμεινε υπό την αυτοκρατορία μέχρι την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 334 π.Χ.

Τα νομίσματα φυλάσσονται πλέον στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Εφέσου, όπου η περαιτέρω μελέτη ενδέχεται να προσφέρει μια πιο ακριβή χρονολόγηση για τον θησαυρό και να αποσαφηνίσει τις συνθήκες γύρω από την ταφή του.