Θεσσαλονίκη: Απολογούνται οι 3 συλληφθέντες για τα φονικά γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση, την 1η Ιουλίου, στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της μητέρας της, Βάγιας, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενοίκων της πολυκατοικίας.

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες 24 και 29 ετών και μία 26χρονη, αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Συγκεκριμένα, οι κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται είναι: τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών).

Όπως και το Σάββατο, που οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα, έτσι και σήμερα, αλληλέγγυοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 11:00 έξω από το Δικαστικό Μέγαρο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες.

Οι συλλήψεις έγιναν την περασμένη Παρασκευή, μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησε η Αντιτρομοκρατική.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορούμένους του.

Κατά τις Αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές. Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου η ίδια μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Τι θα υποστηρίξουν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, οι τρεις συλληφθέντες θα αρνηθούν ότι είναι αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια και πρόκειται να ζητήσουν προσωποποίηση των κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 29χρονος και η 26χρονη θα αρνηθούν ότι συμμετείχαν στον σχεδιασμό της επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, θα αρνηθούν τον ρόλο που τους αποδίδεται, μέσα από τη δικογραφία, ως επιχειρησιακό ζευγάρι και θα ζητήσουν προσωποποίηση των κατηγοριών.

Από την πλευρά του, ο 24χρονος θα επιμείνει στην αρχική του κατάθεση κατά την προανάκριση και συγκεκριμένα θα υποστηρίξει ότι απλά έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος στην Παπαδιαμάντη σε έναν φίλο του και ότι δεν αναγνωρίζει τους άλλους δύο συλληφθέντες

Σημειώνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να πάρει εξιτήριο τα επόμενα 24ωρα, αφού η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή, ενώ δεν αποκλείεται να δώσει και νέα κατάθεση στις αρχές.