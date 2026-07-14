Γαλλία: Στο έλεος του καύσωνα με 26 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό

Εκατομμύρια Γάλλοι παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό για το κύμα καύσωνα, παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες άρχισαν να υποχωρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας από Δευτέρα έως Τρίτη. Εν τω μεταξύ, δύο πυρκαγιές στο δάσος Φονταινεμπλώ έχουν κάψει 13.000 στρέμματα και οδήγησαν σε δύο συλλήψεις, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ το βράδυ της Δευτέρας.

Είκοσι έξι νομοί είναι σε κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σήμερα και 58 σε πορτοκαλί συναγερμό από το μεσημέρι και μετά, ανακοίνωσε η Météo-France στο δελτίο της Δευτέρας το απόγευμα. Σε 11 νομούς στα βορειοδυτικά, ο κόκκινος συναγερμός θα υποβαθμιστεί σε πορτοκαλί απόψε στις 10 μ.μ.

Μια μάζα θερμού αέρα θα μετακινηθεί από την Τρίτη «σε μεγάλο μέρος της λεκάνης της Μεσογείου, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται μέρα και νύχτα », ανέφεραν οι μετεωρολόγοι.

Η ξηρασία εξαπλώνεται στη Γαλλία, με 98 τμήματα να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ένα ρεκόρ τουλάχιστον από το 2013, αναφέρει η κυβερνητική ιστοσελίδα VigiEau.