Ψηφιδωτά 1.500 ετών στη Σμύρνη: Κρυμμένα μηνύματα πίσω από ιερά μοτίβα και κισσούς

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Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το παρελθόν της Μικράς Ασίας, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της Ύστερης Αρχαιότητας.

Στην καρδιά της Σμύρνης, οι συνεχιζόμενες ανασκαφές έφεραν στο φως ένα εντυπωσιακό εύρημα που συνδυάζει την υψηλή τέχνη με τον θρησκευτικό συμβολισμό.

Πρόκειται για ένα σπάνιο ψηφιδωτό δάπεδο, οι λεπτομέρειες του οποίου προσφέρουν μια μοναδική ματιά στις πεποιθήσεις και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων πριν από 15 αιώνες.

Περίπλοκα γεωμετρικά σχέδια και κρυφοί συμβολισμοί

Το ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου “Κληρονομιά για το Μέλλον” του Τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στην Αγορά της Σμύρνης.

Οι αρχαιολογικές εργασίες συνεχίζονται στο κτίσμα που είναι γνωστό ως “Αίθουσα των Ψηφιδωτών”, το οποίο βρίσκεται στη Βόρεια Οδό της αρχαίας πόλης.

Το ψηφιδωτό δάπεδο, διαστάσεων περίπου 5 επί 2,5 μέτρων, παρουσιάζει ένα περίπλοκο σχέδιο αποτελούμενο από αλληλοσυνδεόμενα 12πλευρα πάνελ, γεωμετρικά μοτίβα και φυτικά στοιχεία.

Η διακόσμηση περιλαμβάνει τρίγωνα, τετράγωνα και διάφορες γεωμετρικές διατάξεις, μαζί με φυτικές φιγούρες, όπως ένα φύλλο κισσού σε σχήμα καρδιάς.

Ένα ψηφιδωτό 1.500 ετών που ανακαλύφθηκε στην αρχαία πόλη της Σμύρνης, στην επαρχία της Σμύρνης, προσφέρει στους αρχαιολόγους πολύτιμες πληροφορίες για τον συμβολικό κόσμο, τις πεποιθήσεις και τις καλλιτεχνικές παραδόσεις της Ύστερης Αρχαιότητας.

Μια σπουδαία ανακάλυψη του 4ου-6ου αιώνα μ.Χ.

Ο διευθυντής των ανασκαφών, καθηγητής Δρ. Ακίν Ερσόι από το Πανεπιστήμιο Katip Celebi της Σμύρνης, δήλωσε ότι το ψηφιδωτό χρονολογείται στην περίοδο μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα μ.Χ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι αρχαιολόγοι έχουν επίσης εντοπίσει ίχνη τοίχων που περιέβαλλαν την περιοχή, επιτρέποντας στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την αρχική δομή του κτίσματος.

Ο Ερσόι δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως ο χώρος επαναχρησιμοποιήθηκε κατά την οθωμανική περίοδο τον 19ο αιώνα, όταν ένα νέο κτίσμα χτίστηκε πάνω από το αρχαίο ψηφιδωτό δάπεδο χωρίς να προκληθεί σημαντική ζημιά.

Αρχαία σύμβολα αποτυπωμένα στην πέτρα

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι τα μοτίβα του ψηφιδωτού δεν ήταν απλώς διακοσμητικά, αλλά έφεραν επίσης συμβολικές σημασίες που αντανακλούσαν τις πεποιθήσεις και τις αξίες της περιόδου.

Το φύλλο κισσού σε σχήμα καρδιάς θεωρείται ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία του σχεδίου. Ενώ η καρδιά αναγνωρίστηκε ευρύτερα ως σύμβολο της ρομαντικής αγάπης σε μεταγενέστερες περιόδους, ο κισσός στον αρχαίο κόσμο συνδεόταν με την πίστη και την αφοσίωση, λόγω της ικανότητάς του να προσκολλάται γερά σε δέντρα και τοίχους.

Ένα άλλο σημαντικό μοτίβο που εντοπίστηκε στο ψηφιδωτό είναι ο “Κόμβος του Σολομώντα”, ο οποίος ιστορικά έχει συνδεθεί με τη σοφία και την προστασία. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τέτοια σύμβολα χρησιμοποιούνταν για να αναπαραστήσουν την πνευματική προστασία και να θωρακίσουν τους χώρους ενάντια σε αρνητικές επιρροές.

Το ψηφιδωτό περιλαμβάνει επίσης σχέδια με φύλλα δάφνης που συμβολίζουν την ιερότητα, καθώς και μοτίβα με τετράφυλλα τριφύλλια που συνδέονται με την πίστη, την αγάπη και την ευημερία.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι αρχαίες κοινωνίες απέδιδαν συχνά θρησκευτικές και προστατευτικές σημασίες σε φυσικές και γεωμετρικές μορφές.

Ιστορικός χώρος που επαναχρησιμοποιήθηκε μετά από αιώνες

Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η περιοχή του ψηφιδωτού παρέμεινε σημαντική ακόμη και αιώνες μετά την αρχική της κατασκευή. Στον χώρο ανακαλύφθηκαν αντικείμενα, μεταξύ των οποίων τσάντες, αγγειοπλαστική και κεραμικά σκεύη από την ύστερη οθωμανική περίοδο και τις αρχές της περιόδου της Τουρκικής Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας ότι ο χώρος επαναχρησιμοποιήθηκε περίπου 1.500 χρόνια μετά τη δημιουργία του ψηφιδωτού.

Ο Ερσόι δήλωσε ότι η περιορισμένη ζημιά στο ψηφιδωτό υποδηλώνει πως οι μεταγενέστεροι κάτοικοι προστάτευσαν τα παλαιότερα κατάλοιπα, ενώ προσάρμοζαν τον χώρο για νέα χρήση.

Μέσα σ’ έναν από τους σημαντικότερους αρχαίους οικισμούς της περιοχής του Αιγαίου, η Σμύρνη αποτελούσε σημαντικό κέντρο τέχνης, φιλοσοφίας, εμπορίου και αστικού πολιτισμού κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο.

Οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι η ανακάλυψη ενός νέου ψηφιδωτού στο κέντρο της πόλης αποτελεί σημαντική συμβολή στην κατανόηση της ιστορίας και της πολιτιστικής εξέλιξης της αρχαίας πόλης.