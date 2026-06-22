Αρχαιολόγοι αποκρυπτογράφησαν πινακίδα με κατάρες γραμμένη στα ελληνικά και στα λατινικά με μαγικά σύμβολα 

Ο κόσμος της αρχαίας μαγείας και των σκοτεινών τελετουργικών συνεχίζει να γοητεύει και να εκπλήσσει την επιστημονική κοινότητα. Μια πρόσφατη, εντυπωσιακή ανακάλυψη φέρνει στο φως τα μυστικά που έκρυβαν οι άνθρωποι της ρωμαϊκής εποχής για να εκδικηθούν ή να προστατευτούν από τους εχθρούς τους.

Το εύρημα, το οποίο ανακαλύφθηκε στον δήμο του Χέερλεν στην Ολλανδία, χρονολογείται στον 2ο αιώνα μ.Χ. και παρουσιάζει χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από άλλα παρόμοια ευρήματα στη βόρεια Ευρώπη.

Μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το περιεχόμενο μιας πινακίδας κατάρας της ρωμαϊκής εποχής που βρέθηκε στον ολλανδικό δήμο του Χέερλεν, μια ανακάλυψη που προσφέρει νέα στοιχεία για τη διάδοση συγκρητιστικών μαγικών πρακτικών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τον 2ο αιώνα μ.Χ.

Ένα μυστικό θαμμένο στο πηγάδι του αρχαίου Coriovallum

Το εύρημα, ένα μολύβδινο έλασμα με διαστάσεις 9.3 επί 4.8 εκατοστά, εντοπίστηκε από Ολλανδούς αρχαιολόγους κατά τη διάρκεια ανασκαφών σε ένα πηγάδι που βρίσκεται κάτω από την πλατεία του δημαρχείου της περιοχής, η οποία κατά την αρχαιότητα φιλοξενούσε τον ρωμαϊκό στρατιωτικό οικισμό Coriovallum, τμήμα της επαρχίας της Κάτω Γερμανίας (Germania Inferior).

Οι πινακίδες με τις κατάρες, που ονομάζονταν defixiones στα λατινικά και κατάδεσμοι στα ελληνικά, κατασκευάζονταν συνήθως από μόλυβδο, ένα μέταλλο που οι αρχαίοι θεωρούσαν προικισμένο με «δεσμευτικές» ιδιότητες, πέρα από το ότι ήταν εύπλαστο και μετέδιδε μια αίσθηση ψυχρότητας και βάρους στην αφή.

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Σύμφωνα με τον Δρ. Ρόντνεϊ Αστ (Rodney Ast), ακαδημαϊκό διευθυντή του Ινστιτούτου Παπυρολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, σε αυτά τα μικρά υποθέματα χαράσσονταν ξόρκια ή δεσμευτικές επωδές και θάβονταν με σκοπό να επηρεάσουν ή να «δεσμεύσουν» αντιπάλους σε δικαστικές διαμάχες, ανταγωνιστές σε αθλητικούς αγώνες ή αντιζήλους σε ερωτικά ζητήματα.

Αυτό που διαφοροποιεί την πινακίδα του Χέερλεν από άλλα παρόμοια ευρήματα που έχουν τεκμηριωθεί στη βόρεια Ευρώπη είναι, πρωτίστως, η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεσή της.

Αντίθετα με τη συνηθισμένη πρακτική στην περιοχή, όπου η συντριπτική πλειονότητα αυτών των αντικειμένων είναι γραμμένη στα λατινικά, το κομμάτι που αποκρυπτογραφήθηκε τώρα περιέχει ένα κείμενο στα αρχαία ελληνικά αιγυπτιακού ύφους, μια ιδιαιτερότητα που έχει τραβήξει την προσοχή των ειδικών.

Η ανάλυση της επιγραφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Παπυρολογίας με τη χρήση της τεχνικής RTI (Reflectance Transformation Imaging), αποκάλυψε την παρουσία τριών διαφορετικών ομάδων χαρακτήρων.

Αυτή η ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη φωτογραφική διαδικασία συνίσταται στη λήψη πολλαπλών εικόνων της επιγραφής υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού, οι οποίες στη συνέχεια συνδυάζονται ψηφιακά σε μία ενιαία εικόνα με ρυθμιζόμενο φωτισμό που αναδεικνύει ακόμα και τις μικρότερες λεπτομέρειες της επιφάνειας.

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Το περιεχόμενο της πινακίδας είναι εξίσου σημαντικό για την επίκληση διαφόρων θεοτήτων και δαιμόνων σύμφωνα με την αιγυπτιακή παράδοση, καθώς και για τη συμπερίληψη μιας ομάδας τριών μαγικών συμβόλων γνωστών ως Χαρακτήρες (Characteres), τα οποία, σύμφωνα με τον Δρ. Αστ, εξυπηρετούσαν τη λειτουργία της μεταβίβασης του επιθυμητού μηνύματος στις υπερφυσικές δυνάμεις.

Μετά από αυτά τα σύμβολα εμφανίζονται τα ονόματα δύο ανδρών και δύο γυναικών, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως ομόδουλοι (συνάδελφοι σκλάβοι).

Κατά την εκτίμηση του παπυρολόγου της Χαϊδελβέργης, η επιγραφή θα χρησίμευε είτε ως κατάρα στρεφόμενη εναντίον αυτών των τεσσάρων δούλων είτε ως ξόρκι που εκφωνήθηκε στο όνομά τους εναντίον ενός απροσδιόριστου προσώπου.

Η σύνθεση της ομάδας των ατόμων που αναφέρονται στην πινακίδα παρουσιάζει επίσης ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως έχει σημειώσει ο ερευνητής, καθώς περιλαμβάνει δύο άνδρες με ονόματα λατινικής προέλευσης και δύο γυναίκες με ελληνικά ονόματα.

Η Δρ. Τζούλια Λουγκοβάγια (Julia Lougovaya), ερευνητική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Παπυρολογίας, έχει διατυπώσει την υπόθεση ότι μία από τις δύο γυναίκες ενδέχεται να ήταν η δημιουργός της επιγραφής και να μετέφερε μαζί της από τη ρωμαϊκή Αίγυπτο την υποτιθέμενη ικανότητα να επικοινωνεί με τις θείες δυνάμεις μέσω αυτού του είδους των ξορκιών.

Η πιθανότητα αυτή συνδέει το εύρημα με τις μαγικές παραδόσεις της Κοιλάδας του Νείλου, όπου οι πρακτικές αυτές γνώρισαν μια ιδιαίτερα εξελιγμένη ανάπτυξη.

Ο καθηγητής Γιοάχιμ Κουάκ (Joachim Quack), διευθυντής του Ινστιτούτου Αιγυπτιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, σημείωσε ότι στον προηγμένο πολιτισμό της Αιγύπτου η μαγεία έπαιζε σημαντικό ρόλο, και ορισμένες από τις εκδηλώσεις της, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονταν με την προστασία και τη θεραπεία, απολάμβαναν επίσημης αναγνώρισης και αποτελούσαν αποδεκτό μέρος της θρησκευτικής ζωής.

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Άλλες πρακτικές, ωστόσο, στις οποίες επιδιώκονταν προσωπικά συμφέροντα εις βάρος τρίτων, πραγματοποιούνταν συνήθως κρυφά.

Ο αιγυπτιολόγος υπογράμμισε ότι κατά τους πρώτους αιώνες μ.Χ. υπήρξε μια σταδιακή συγχώνευση παραδόσεων από την Εγγύς Ανατολή, την Αίγυπτο, τον Ιουδαϊσμό και, μερικές φορές, τον Χριστιανισμό, οι οποίες εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία — ένα φαινόμενο το οποίο το εύρημα του Χέερλεν εικονογραφεί με τον πιο εύγλωττο τρόπο.

Η πινακίδα με την κατάρα θα εκτεθεί στο κοινό στο Μουσείο του Χέερλεν, ενώ η επιγραφή που αποκρυπτογραφήθηκε στο Ινστιτούτο Παπυρολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης θα δημοσιευθεί ως μέρος μιας ακαδημαϊκής έκδοσης, η οποία θα επιτρέψει σε άλλους ερευνητές να εμβαθύνουν στη μελέτη της.

Έτσι, η ανακάλυψη αυτή προστίθεται στο σώμα των υλικών τεκμηρίων που πιστοποιούν την κυκλοφορία μαγικών δοξασιών και πρακτικών στις βόρειες επαρχίες της Αυτοκρατορίας, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τους μηχανισμούς μετάδοσης αυτής της γνώσης από την ανατολική Μεσόγειο έως τα όρια της Κάτω Γερμανίας (Germania Inferior).

Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με προηγμένες τεχνικές απεικόνισης κατέστησαν δυνατή την ανάγνωση ενός κειμένου που διαφορετικά θα παρέμενε δυσανάγνωστο, λόγω της κατάστασης του υποθέματος και της δυσκολίας που παρουσίαζε η ερμηνεία των ελληνικών χαρακτήρων και των μαγικών συμβόλων που περιέχει.