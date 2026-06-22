«Εθνική συμφωνία» κατά της ακρίβειας: Πότε θα προχωρήσουν οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ σε μειώσεις τιμών

Με μοχλό πίεσης τη νέα πλατφόρμα «PosoKanei» και το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, η κυβέρνηση έχει ζητήσει από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και από τις βιομηχανίες τροφίμων να συνάψουν μια «εθνική συμφωνία» για εθελοντική μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, προκειμένου να περιορισθούν οι επιπτώσεις του υψηλού πληθωρισμού.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και από τα σούπερ μάρκετ είναι σε καλό επίπεδο. Ωστόσο πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενό τους επισημαίνουν ότι θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος προκειμένου να υπάρξει όπως χαρακτηριστικά ανέφερα, μια «εθνική συμφωνία» με τις επιχειρήσεις να μειώσουν αισθητά τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα.

Προς αυτή την κατεύθυνση επισημαίνουν ότι εφόσον καταλήξουν σε συμφωνία το υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ, οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων θα γίνουν τον Σεπτέμβριο. Στόχος είναι να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου προκειμένου να καλυφθεί και η περίοδος των Χριστουγέννων που αυξάνεται σημαντικά η ζήτηση για τρόφιμα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όσο δεν μειώνονται οι τιμές τόσο θα παραμένει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, ένα μέτρο το οποίο αναμένεται να παραταθεί όπως όλα δείχνουν και μετά τη λήξη του στο τέλος Ιουνίου. Η παράταση αναμένεται να είναι τουλάχιστον για δύο μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος Αυγούστου, ωστόσο δεν αποκλείεται να διατηρηθεί το πλαφόν μέχρι και το τέλος του χρόνου, προκειμένου να μπει ένα «φρένο» στις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Στόχος είναι επίσης η «εθνική συμφωνία» να περιλαμβάνει μειώσεις τιμών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, δηλαδή όσο περίπου είναι σήμερα ο πληθωρισμός.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για τη συγκρότηση ενός εθελοντικού πλαισίου που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες οι επιχειρήσεις βλέπουν θετικά μια τέτοια πρωτοβουλία. Το ζητούμενο είναι ποιες θα συμμετάσχουν και με πόσα προϊόντα, προκειμένου οι μειώσεις να γίνουν αισθητές στα νοικοκυριά, τα οποία τους τελευταίους μήνες βλέπουν να πλήττεται ο προϋπολογισμός τους εξαιτίας των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων.

«Ψηφιακά όπλα»

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση συνεχίζει τους ελέγχους με αμείωτη ένταση ενώ την ίδια στιγμή με τη βοήθεια της τεχνολογία δημιουργεί «ψηφιακά όπλα» προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη πρωτοβουλία είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Οκτώβριο με την μείωση των τιμών σε 2.180 βασικά αγαθά σε ποσοστό που κατά μέσο όρο έφτανε το 8%. Ειδικότερα είχαν μειωθεί οι τιμές σε 1.356 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας και 824 κωδικοί σε επώνυμα προϊόντα. Μειώσεις που στις περισσότερες των περιπτώσεων είχαν διάρκεια μέχρι τις αρχές της φετινής χρονιάς.

Σύγκριση τιμών

Με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές των προϊόντων η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή έθεσε σε λειτουργία την Τετάρτη την πλατφόρμα PosoKanei, μέσα από την οποία οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών, όπως είναι τα τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, βρεφικά προϊόντα και είδη για κατοικίδια.

Όσοι καταναλωτές επισκεφθούν την πλατφόρμα θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκρισης των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η νέα πλατφόρμα έκανε πρεμιέρα με 8.775 κωδικούς ενώ μέσω της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το barcode ενός προϊόντος και να μεταφερθεί απευθείας στα αποτελέσματα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού.