«PosoKanei»: Μεγάλη η «ψαλίδα» τιμών για τα ίδια προϊόντα – Έρευνα του enikos.gr 

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Ιδιαίτερα μεγάλες είναι οι διαφορές στις τιμές για τα ίδια προϊόντα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας PosoKanei, που τέθηκε χθες σε λειτουργία.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με έρευνα του enikος.gr οι διαφορές είναι σημαντικές, με τους καταναλωτές ωστόσο να πρέπει να επισκέπτονται αρκετά σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν βασικά αγαθά στις πιο συμφέρουσες τιμές. Σημειώνεται ότι από την Τετάρτη (17/6) που άρχισε να λειτουργεί η πλατφόρμα «PosoKanei.gov.gr», την έχουν επισκεφτεί περισσότεροι από 137 χιλιάδες χρήστες.

Το enikos.gr σας παραθέτει ορισμένα παραδείγματα:

Essex Multi Απορρυπαντικό πλυντηρίου Ρούχων Σκόνη 50 πλύσεις

Φθηνότερη Χαλκιαδάκης: 4,77 ευρώ

Ακριβότερη: Market In: 6,99 ευρώ

Διαφορά: 46,5%

Azax Classic καθαριστικό τζαμιών 500 ml

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 1,80 ευρώ

Ακριβότερη SYNKA: 2,21 ευρώ

Διαφορά: 22,7%

ΜΙΝΕΡΒΑ ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα

Φθηνότερη Α-Β Βασιλόπουλος: 21,90 ευρώ

Ακριβότερη Market In: 28,39 ευρώ

Διαφορά: 29,6%

ELITE Classic φρυγανιές σταρένιες 250 γρ.

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 1,01 ευρώ

Ακριβότερη Χαλκιαδάκης: 1,50 ευρώ

Διαφορά: 48,5%

ΦΑΓΕ Total Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 500 γρ.

Φθηνότερη My Market: 2,38 ευρώ

Ακριβότερη Κρητικός: 3,05 ευρώ

Διαφορά: 28,1%

ΔΩΔΩΝΗ Φέτα ΠΟΠ σε Άλμη 1 κιλό

Φθηνότερη Γαλαξίας: 12,06 ευρώ

Ακριβότερη Market In: 14,65 ευρώ

Διαφορά: 21,5%

ΔΕΛΤΑ του Τόπου μας γάλα υψηλής παστερίωσης 3,7% 1,5 λίτρο

Φθηνότερη Χαλκιαδάκης: 1,99 ευρώ

Ακριβότερη Κρητικός: 2,95 ευρώ

Διαφορά: 48,2%

ΜΙΜΙΚΟΣ Κοτόπουλο Μπουτάκι 590 γρ.

Φθηνότερη Σκλαβενίτης: 6 ευρώ

Ακριβότερη Χαλκιαδάκης: 8,57 ευρώ

Διαφορά: 42,8%

Υπενθυμίζεται ότι μέσα από την πλατφόρμα PosoKanei οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών, όπως είναι τα τρόφιμα, τα είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, τα βρεφικά προϊόντα και τα είδη για κατοικίδια.

Και οι πρώτες συγκρίσεις τιμών καταδεικνύουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι τιμές σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα έχουν σημαντική διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.