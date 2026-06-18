Κυριάκος Μητσοτάκης: Το βίντεο για την εφαρμογή «Posokanei» – «Πλέον μπορείς να ξέρεις πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram στην εφαρμογή PosoKanei, η οποία συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Τονίζει ότι οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά, επιτρέποντας στους καταναλωτές να βρίσκουν φθηνότερο το καλάθι τους και πιέζοντας την αγορά για μεγαλύτερο ανταγωνισμό στη μάχη κατά της ακρίβειας.

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Πολιτική

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο στο Instagram αναφέρθηκε στην εφαρμογή PosoKanei, η οποία συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.
  • Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως «πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου», τονίζοντας ότι οι τιμές ενημερώνονται καθημερινά.
  • Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή «όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας» και τόνισε ότι «η αγορά πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική» λόγω της διαφανούς σύγκρισης τιμών.

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Στην εφαρμογή PosoKanei αναφέρεται σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται ότι στην εφαρμογή γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου».

Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί, όμως, ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας».

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«Το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερνά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική» καταλήγει ο Πρωθυπουργός στο βίντεό του για το PosoKanei.

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