Κυριάκος Μητσοτάκης: Το βίντεο για την εφαρμογή «Posokanei» – «Πλέον μπορείς να ξέρεις πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Στην εφαρμογή PosoKanei αναφέρεται σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται ότι στην εφαρμογή γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου».

Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί, όμως, ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερνά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική» καταλήγει ο Πρωθυπουργός στο βίντεό του για το PosoKanei.