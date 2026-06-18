Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους στον ΣΥΡΙΖΑ σαν αυγά – Πολύ αργά για δάκρυα για την Διαμαντοπούλου

Για τον Αλέξη Τσίπρα, τις δημοσκοπήσεις, τον Νίκο Ανδρουλάκη και την Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο Action24.

Μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε τα εξής:

«Ο Τσίπρας που είναι ένας Μακιαβέλι σε… συσκευασία Τσίπρα, έστησε από την αρχή αυτή την ιστορία, ποτέ δεν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμέρισε, τους άφησε να σκοτωθούν, έτρωγε τον έναν μετά τον άλλο. Μου κάνει εντύπωση πώς παρουσιάστηκε ως τρομακτική επιτυχία το 15% στις δημοσκοπήσεις, θυμίζω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης πήρε 15,6% στις ευρωεκλογές. Γιατί για τον Στέφανο Κασσελάκη ήταν οικτρή αποτυχία και τον έφαγαν στο μπουζουξίδικο αλλά επιτυχία για τον Αλέξη Τσίπρα;»

«Ο Τσίπρας θα τους καθαρίσει όλους σαν αυγά, από αυτούς που βλέπετε, τα 3/4 δεν θα τα πάρει, άντε να πάρει το πολύ Γεροβασίλη, Φάμελλο, Ζαχαριάδη γιατί αν πάρει πολλούς θα γίνει ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναπατώσει. Οι περισσότεροι είναι πολιτικά μελλοθάνατοι γιατί δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή χωρίς τον Τσίπρα. Όταν γίνουν εκλογές, τελειώνει η καριέρα για Νίκο Παππά, Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη. Όλοι αυτοί δεν θα ξαναβγούν» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Για την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Νίκο Ανδρουλάκη

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Άννα Διαμαντοπούλου λέγοντας ότι «την πάτησε» και πρόσθεσε:

«Στο κόμμα που βρίσκεται στο πρόσφατο συνέδριο πέρασε η γραμμή Δούκα που ζήτησε να πάρουν απόφαση ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συνεργαστούν με τη ΝΔ. Ενώ διέψευδαν στα κανάλια την πρόταση Δούκα, αυτή πέρασε. Τώρα θέλω να πω στην αγαπητή Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι πολύ αργά πια για δάκρυα γιατί δεν μπορεί να πει κάτι εφόσον το συνέδριο πήρε την απόφαση ότι δεν συνεργάζομαι με τον Μητσοτάκη. Αυτά έπρεπε να τα πει πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ».

Όσον αφορά, τέλος, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, εκτίμησε ότι «έχει τελειώσει πολιτικά. Δύο δρόμους έχει η ζωή για τον κ. Ανδρουλάκη: ή θα τον φάνε προ των εκλογών οι δικοί του, αν πέσει κάτω από το 10 θα γίνει σκοτωμός εκεί. Δύσκολο όμως να γίνει προ εκλογών γιατί έχει προσφάτως επανεκλεγεί και θα θεωρηθεί αποστασία. Μόλις χάσει τις εκλογές, όμως, και βγει 3ος-4ος θα τον φάνε την ημέρα εκείνη. Αυτά είναι στην πολιτική αλφαβήτα».

«Δεν την γλιτώνει γιατί έχασε την ευκαιρία. Του έδωσε η ζωή μια ευκαιρία να γίνει από το πουθενά αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και είχε 2,5 χρόνια να περάσει πάνω από το 20%. Αν πέρναγε πάνω από το 20%, δεν θα μπορούσε ο Τσίπρας να κάνει κόμμα. Αυτός πήρε το κόμμα στο 13% και έμεινε ως αξιωματική αντιπολίτευση στο 13% είναι αυτό που έλεγε ο Γερουλάνος για κολλημένη βελόνα» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη.