Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα σε θώρακα, σπλήνα και λεκάνη

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Ένας 19χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά την πτώση του από τα Ενετικά Τείχη, στο σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τον 19χρονο αντιλήφθηκαν διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι έσπευσαν να καλέσουν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με κινητή μονάδα, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια και να συλλέξουν στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη, σύμφωνα με το neakriti.

Παρά την πτώση, ο 19χρονος ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τους διασώστες και τους αστυνομικούς, δίνοντας τα στοιχεία του και περιγράφοντας πώς βρέθηκε στο κενό από τα τείχη. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ωστόσο, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Κωνσταντίνος Δανδουλάκης, μιλώντας στο neakriti.gr, ανέφερε πως ο 19χρονος είναι πολυκαταγματίας, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, τη σπλήνα, το ήπαρ και τη λεκάνη.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, είναι αιμοδυναμικά σταθερός και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και η γιατρός της κινητής μονάδας του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση, αλλά και πόση ώρα παρέμεινε τραυματισμένος ο 19χρονος πριν γίνει αντιληπτός από περαστικούς.