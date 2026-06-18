Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα σε θώρακα, σπλήνα και λεκάνη

Ένας 19χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά από πτώση από τα Ενετικά Τείχη, και νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ ο νεαρός φέρει σοβαρές κακώσεις σε θώρακα, σπλήνα, ήπαρ και λεκάνη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 19χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά την πτώση του από τα Ενετικά Τείχη.\n- Ο 19χρονος είναι πολυκαταγματίας με σοβαρές κακώσεις σε θώρακα, σπλήνα, ήπαρ και λεκάνη. Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, σε αιμοδυναμικά σταθερή κατάσταση.\n- Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, με την ΕΛΑΣ να εξετάζει όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένας 19χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο του Ηρακλείου, μετά την πτώση του από τα Ενετικά Τείχη, στο σημείο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τον 19χρονο αντιλήφθηκαν διερχόμενοι πολίτες, οι οποίοι έσπευσαν να καλέσουν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με κινητή μονάδα, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια και να συλλέξουν στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη, σύμφωνα με το neakriti.

Παρά την πτώση, ο 19χρονος ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τους διασώστες και τους αστυνομικούς, δίνοντας τα στοιχεία του και περιγράφοντας πώς βρέθηκε στο κενό από τα τείχη. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ωστόσο, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο διοικητής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Κωνσταντίνος Δανδουλάκης, μιλώντας στο neakriti.gr, ανέφερε πως ο 19χρονος είναι πολυκαταγματίας, καθώς φέρει σοβαρές κακώσεις στον θώρακα, τη σπλήνα, το ήπαρ και τη λεκάνη.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, είναι αιμοδυναμικά σταθερός και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζελείου, όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και η γιατρός της κινητής μονάδας του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛΑΣ, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα για να διαπιστωθεί πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση, αλλά και πόση ώρα παρέμεινε τραυματισμένος ο 19χρονος πριν γίνει αντιληπτός από περαστικούς.

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