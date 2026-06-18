Νέα Υόρκη: Άλογο άμαξας αφηνίασε και παρέσυρε στον θάνατο 18χρονο στο Σέντραλ Παρκ – Δραματικό βίντεο

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Μια ειδυλλιακή βόλτα στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν ένα άλογο που έσερνε άμαξα τρόμαξε και ξεκίνησε να τρέχει ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός έφηβου τουρίστα από την Ινδία.

Το δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης όταν ο οδηγός της άμαξας άφησε τη θέση του για να βγάλει μια φωτογραφία, έχει προκαλέσει σάλο στη Νέα Υόρκη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η οικογένεια των τουριστών από την Ινδία απολάμβανε τη διαδρομή της στο διάσημο πάρκο της Νέας Υόρκης, όταν γύρω στις 2:45 το μεσημέρι (τοπική ώρα), κοντά στην 71η οδό και τη Centre Drive, ο αμαξάς άφησε το πόστο του.

Σύμφωνα με πηγές και το Σωματείο Εργαζομένων στις Μεταφορές (TWU), ο οδηγός βρισκόταν τουλάχιστον σε κοντινή απόσταση από το ζώο προκειμένου να φωτογραφίσει τους επιβάτες του, όταν το άλογο ξαφνικά τρόμαξε και ξεκίνησε να καλπάζει με μεγάλη ταχύτητα.

«Το άλογο φοβήθηκε και έτρεχε υπερβολικά γρήγορα», δήλωσε στη New York Post η 20χρονη Τατιάνα Μπρέσλερ, η οποία κάλεσε αμέσως το 911 μόλις άκουσε τις κραυγές.



«Η άμεση αντίδρασή μου ήταν απλώς “Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου”, καλύπτοντας τα μάτια μου γιατί πίστευα ότι ίσως κάποιος είχε συνθλιβεί ή κάτι τέτοιο, δεν μπορούσα καν να το φανταστώ», περιέγραψε.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας κατάφερε να επιβραδύνει το αφηνιασμένο ζώο προτού η άμαξα ανατραπεί.

Ωστόσο, ο 18χρονος επιβάτης, Ρομάντς Μαχατζάν, εκτινάχθηκε από το όχημα και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Στη συνέχεια, η άμαξα προσέκρουσε στον τροχό μιας άλλης άμαξας και αναποδογύρισε στο έδαφος.

Το δραματικό βίντεο από το σημείο καταγράφει τον οδηγό να τρέχει ξέφρενα πίσω από την άμαξα τη στιγμή που ο Μαχατζάν πέφτει στο έδαφος.

Ο άτυχος έφηβος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες δεν ανέφεραν κάποιο τραυματισμό.

Ο οδηγός κατάφερε τελικά να πιάσει το άλογο.

Σύμφωνα με την αστυνομία και το σωματείο, το 7 ετών άλογο, με το όνομα Σαμψών, είναι καλά στην υγεία του και δεν τραυματίστηκε.