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Ιράν-Ομάν: Στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ

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Διεθνή Νέα

Ιράν
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Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τα Στενά ⁠του Ορμούζ βρίσκονται στο τελικό ⁠στάδιο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ⁠IRNA, ⁠αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ανέστειλαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρος στη διπλωματία.

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