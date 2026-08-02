Ιράν-Ομάν: Στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τα Στενά ⁠του Ορμούζ βρίσκονται στο τελικό ⁠στάδιο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ⁠IRNA, ⁠αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ανέστειλαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρος στη διπλωματία.