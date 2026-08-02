Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο τελικό στάδιο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, αφότου οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι ανέστειλαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να δοθεί χώρος στη διπλωματία.
Ιράν-Ομάν: Στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ
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