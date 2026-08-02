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«Μωραίνει Κύριος»: Η απάντηση του Θανάση Αυγερινού μετά τη διαγραφή του από την Καρυστιανού

Ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με αιχμηρό τρόπο στη Μαρία Καρυστιανού για την απόφασή της να τον διαγράψει από το κόμμα της, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Αυγερινός χρησιμοποίησε τη φράση «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι», παραθέτοντας φωτογραφία από το βιβλίο «Ζητείται Ελπίς» του Αντώνη Σαμαράκη, ενώ εξαπέλυσε και αιχμές για εγωμανία σε βάρος της κ. Καρυστιανού. Νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού είχε διαγράψει τον έως πρότινος εκπρόσωπο Τύπου του κόμματός της, επικαλούμενη «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές» και «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου»

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Θανάσης Αυγερινός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με «άκρως αιχμηρό τρόπο» στη Μαρία Καρυστιανού για τη διαγραφή του από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Στην ανάρτησή του στο Χ, έγραψε «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».
  • Παράλληλα, παρέθεσε φωτογραφία από το εξώφυλλο του βιβλίου «Ζητείται Ελπίς» και εξαπέλυσε αιχμές για «εγωμανίες».
  • Η κ. Καρυστιανού είχε προχωρήσει στη διαγραφή του κ. Αυγερινού, καταλογίζοντάς του «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές».

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Με έναν άκρως αιχμηρό τρόπο επέλεξε να απαντήσει ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού και την απόφασή της να τον θέσει εκτός του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

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Στην ανάρτησή του στο Χ ο Θανάσης Αυγερινός γράφει: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι» ενώ παραθέτει φωτογραφία από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείται Ελπίς», του Αντώνη Σαμαράκη.

Παράλληλα, εξαπολύει αιχμές σε βάρος της κ. Καρυστιανού για εγωμανία:

«…μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι… ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…» έγραψε.

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