«Μωραίνει Κύριος»: Η απάντηση του Θανάση Αυγερινού μετά τη διαγραφή του από την Καρυστιανού

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Με έναν άκρως αιχμηρό τρόπο επέλεξε να απαντήσει ο Θανάσης Αυγερινός στη Μαρία Καρυστιανού και την απόφασή της να τον θέσει εκτός του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Στην ανάρτησή του στο Χ ο Θανάσης Αυγερινός γράφει: «Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι» ενώ παραθέτει φωτογραφία από το εξώφυλλο του περίφημου βιβλίου «Ζητείται Ελπίς», του Αντώνη Σαμαράκη.

Παράλληλα, εξαπολύει αιχμές σε βάρος της κ. Καρυστιανού για εγωμανία:

«…μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι… ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες…» έγραψε.