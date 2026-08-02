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Παντελής Τουτουντζής: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές στην Κρήτη και το συγκινητικό μήνυμα – «Γιατί η αγάπη είναι το φως…»

Ο Παντελής Τουτουντζής, μαζί με τον Νάσο Τσιβγούλη και τα δύο παιδιά τους, απολαμβάνουν οικογενειακές διακοπές στην Κρήτη. Ο make-up artist την Κυριακή 2 Αυγούστου, έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. 

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Παντελής Τουτουντζής
Φωτογραφία: Instagram/pantelis_toutountzis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παντελής Τουτουντζής και ο Νάσος Τσιβγούλης αυτή την περίοδο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στην Κρήτη, μαζί με τα δυο παιδιά τους.
  • Την Κυριακή 2 Αυγούστου, ο επιτυχημένος make-up artist έκανε μία νέα ανάρτηση, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.
  • Σε αυτή, δημοσίευσε μερικές οικογενειακές φωτογραφίες που είχαν τραβήξει στην Αγία Άννα στα Σπήλια, τις οποίες συνόδεψε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

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Ο Παντελής Τουτουντζής και ο Νάσος Τσιβγούλης έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία πρωταγωνιστές είναι τα δύο παιδιά τους. Αυτή την περίοδο οι τέσσερίς τους βρίσκονται στην Κρήτη, με τον επιτυχημένο make-up artist, την Κυριακή 2 Αυγούστου να κάνει μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

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Σε αυτή, ο Παντελής Τουτουντζής ανέβασε ορισμένες οικογενειακές φωτογραφίες, που τράβηξαν στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια.

Παντελής Τουτουντζής
Φωτογραφία: Instagram/pantelis_toutountzis

Το αγαπημένο ζευγάρι ποζάρει στον φακό της κάμερας, έχοντας μαζί του τα δύο παιδάκια του, ένα κορίτσι και ένα αγόρι.

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«Να αγαπάμε όσο πιο δυνατά μπορεί η ψυχή μας. Γιατί η αγάπη είναι το φως που κανένα σκοτάδι δεν μπορεί να σβήσει», έχει γράψει ο επιτυχημένος make-up artist στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Σε συνέντευξή του το 2024, στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο Παντελής Τουτουντζής είχε εξομολογηθεί πως: «Αυτό που ζω τώρα, είναι αυτό που ονειρευόμουν. Βέβαια δεν είναι ένα όνειρο που ήρθε αβίαστα. Ήρθε με μεγάλη δυσκολία, με αμφισβήτηση και υπάρχει ακόμα αυτό. Αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες είμαστε ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι επειδή η ζωή είναι ένα ταξίδι, τα συστατικά που βάζει ο καθένας είναι πολύ σχετικά και για μένα η ευτυχία είναι το νούμερο ένα συστατικό!».

«Το όνειρο της οικογένειας το έκανα χωρίς “όπλα”, στη παιδική μου ηλικία. Το έκανα ξέροντας ότι δεν έχω τα εφόδια και με μία κοινωνία απέναντι σ’ όλο αυτό. Έλεγα ότι θα παλέψουμε γι’ αυτό, είναι το αυτονόητο, τι θα γίνει όμως; Εγώ θέλω την οικογένειά μου. Θέλω αυτή την αγάπη που πήρα, να την δώσω!», είχε προσθέσει.

«Ήξερα πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνεις μέσα σ’ αγάπη, να σου γνωρίζει ένας άνθρωπος τη ζωή, τις χαρές, την τέχνη, τα πάντα! Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι δεν θα το ζήσω αυτό και γι’ αυτό και πάλεψα πάρα πολύ για να το κατακτήσω! Μόνο στην ιδέα ότι δεν θα είχα την κανονικότητα που ονειρευόμουν έπαθα προεφηβική κατάθλιψη», είχε καταλήξει.

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