Παντελής Τουτουντζής: «Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου παρά τη Φουρέιρα»

Σύνοψη από το

  • Ο Παντελής Τουτουντζής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, όπου μίλησε για τη στενή σχέση ζωής που έχει αναπτύξει με την Ελένη Φουρέιρα.
  • Ο καταξιωμένος make-up artist και η τραγουδίστρια, δεν είναι μόνο συνεργάτες αλλά και στενοί φίλοι, ενώ η Ελένη Φουρέιρα είναι και νονά των παιδιών του.
  • Σε μία εξομολόγηση που δείχνει το βάθος της φιλίας τους, ο Τουτουντζής αποκάλυψε πως έχει πει στη Φουρέιρα: «Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου παρά τη Φουρέιρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Παντελής Τουτουντζής Ελένη Φουρέιρα
Φωτογραφία: Instagram/pantelis_toutountzis

Ο Παντελής Τουτουντζής και η Ελένη Φουρέιρα δεν είναι απλώς συνεργάτες. Οι δυο τους έχουν αναπτύξει με τα χρόνια μία πάρα πολύ στενή σχέση, που έχει ως βάση την αγάπη, και μάλιστα έχουν γίνει και κουμπάροι. Ο καταξιωμένος make-up artist, ο οποίος έχει αναλάβει να βάψει μερικές από τις πιο γνωστές κυρίες της εγχώριας showbiz, παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, ο Παντελής Τουτουντζής στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην Ελένη Φουρέιρα και στη σχέση ζωής που έχουν αναπτύξει.

Η εξομολόγηση για την Ελένη Φουρέιρα

Μιλώντας για τα παιδιά του, ο Παντελής Τουτουντζής εξήγησε πως: «Εγώ είμαι πάρα πολύ γήινος και προστατεύω τα παιδιά λίγο και από οτιδήποτε… Δηλαδή το ότι η νονά τους είναι η Φουρέιρα, το ότι εγώ έχω βγει κάνα δυο φορές σε εκπομπές και τέτοια.

Εγώ όταν βλέπουν τα παιδιά την Ελένη σε ένα βίντεο κλιπ, τους εξηγώ πόσες ώρες ήμασταν στο κρύο για να γίνει. Δεν τους αφήνω να μένουν στο θέαμα!».

«Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που έχω πει στην Ελένη, για να καταλάβεις ποια είναι η σχέση μας: “Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου παρά τη Φουρέιρα”.

Το ξέρω ότι θα το δει αυτή τη στιγμή και μπορεί να με μαλώσει, αλλά της έχω πει: “Άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάποια στιγμή να μην σου κάνει το χέρι μου”», συνέχισε ο make-up artist.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Γάλα βρώμης, καφές και άλλα κοινά ροφήματα που βλάπτουν το μικροβίωμα του εντέρου – Τι να αποφύγετε και τι να προτιμήσετε

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:19 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε την μουσική του πορεία τη δεκαετία του ’90 και έχει αγαπηθεί...
17:43 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Μαρία Τζομπανάκη: «Όταν πάρω μία απόφαση την τιμώ, ακόμα και αν σπάσω το κεφάλι μου»

Η Μαρία Τζομπανάκη έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία, ενώ έχει ξεχωρίσει όχι...
17:09 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Ναταλία Γερμανού: Με ημικρανία η παρουσιάστρια – «Πώς την παλεύω δεν ξέρω»

Μία ημικρανία ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες την Ναταλία Γερμανού. Η έμπειρη παρουσιάστρια α...
16:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Αγοραστή Αρβανίτη στο enikos.gr: Ήμουν στον 5ο μήνα στα γυρίσματα του «Φίλοι για πάντα», ζορίστηκα

Με αφορμή την ταινία “Φίλοι για πάντα” που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτί...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα