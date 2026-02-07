Παντελής Τουτουντζής: «Με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου παρά τη Φουρέιρα»

Ο Παντελής Τουτουντζής και η Ελένη Φουρέιρα δεν είναι απλώς συνεργάτες. Οι δυο τους έχουν αναπτύξει με τα χρόνια μία πάρα πολύ στενή σχέση, που έχει ως βάση την αγάπη, και μάλιστα έχουν γίνει και κουμπάροι. Ο καταξιωμένος make-up artist, ο οποίος έχει αναλάβει να βάψει μερικές από τις πιο γνωστές κυρίες της εγχώριας showbiz, παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ άλλων, ο Παντελής Τουτουντζής στη συνέντευξή του αναφέρθηκε στην Ελένη Φουρέιρα και στη σχέση ζωής που έχουν αναπτύξει.

Η εξομολόγηση για την Ελένη Φουρέιρα

Μιλώντας για τα παιδιά του, ο Παντελής Τουτουντζής εξήγησε πως: «Εγώ είμαι πάρα πολύ γήινος και προστατεύω τα παιδιά λίγο και από οτιδήποτε… Δηλαδή το ότι η νονά τους είναι η Φουρέιρα, το ότι εγώ έχω βγει κάνα δυο φορές σε εκπομπές και τέτοια.

Εγώ όταν βλέπουν τα παιδιά την Ελένη σε ένα βίντεο κλιπ, τους εξηγώ πόσες ώρες ήμασταν στο κρύο για να γίνει. Δεν τους αφήνω να μένουν στο θέαμα!».

«Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που έχω πει στην Ελένη, για να καταλάβεις ποια είναι η σχέση μας: “Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να έχω την Ελένη στη ζωή μου παρά τη Φουρέιρα”.

Το ξέρω ότι θα το δει αυτή τη στιγμή και μπορεί να με μαλώσει, αλλά της έχω πει: “Άνθρωποι είμαστε, μπορεί κάποια στιγμή να μην σου κάνει το χέρι μου”», συνέχισε ο make-up artist.