Η ταινία με την Σάντρα Μπούλοκ που αξίζει να δεις το Σαββατοκύριακο

  • Η ταινία «28 ημέρες» με πρωταγωνίστρια την Σάντρα Μπούλοκ, κυκλοφόρησε το 2000 και είναι διαθέσιμη για προβολή στο «Ertflix».
  • Η πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω από τη «Γκουέν Κάμινγκς», μία γυναίκα εθισμένη στο αλκοόλ, η οποία πρέπει να περάσει 28 ημέρες σε κέντρο απεξάρτησης. Εκεί θα έρθει αντιμέτωπη με τα λάθη της και τους προσωπικούς της «δαίμονες».
  • Το φιλμ θίγει το ευαίσθητο θέμα των εξαρτήσεων και της αυτοεκτίμησης, ενώ παρά τον δραματικό του χαρακτήρα, περιλαμβάνει αρκετές χιουμοριστικές σκηνές που ελαφρύνουν την ατμόσφαιρα.
Φωτογραφία: Unsplash.com

Είναι Σαββατοκύριακο, βράδυ, δεν έχεις όρεξη να βγεις έξω και θες να δεις κάτι. Συγκεκριμένα έχεις όρεξη να παρακολουθήσεις μία σχετικά παλιά ταινία, δραματική αλλά με δόσεις χιούμορ, στην οποία να πρωταγωνιστούν καλοί ηθοποιοί. Αν αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που επιθυμείς να έχει το φιλμ που θα παρακολουθήσεις απόψε, τότε η παρακάτω, με την Σάντρα Μπούλοκ, είναι μία πολύ καλή επιλογή.

Το 2000 κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η ταινία «28 ημέρες», την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο «Ertflix», με πρωταγωνίστρια την Σάντρα Μπούλοκ. Το σενάριο έχει την υπογραφή της Σουζάνα Γκραντ, η οποία είναι επίσης η σεναριογράφος της «Έριν Μπρόκοβιτς», ενώ την σκηνοθεσία ανέλαβε η Μπέτι Τόμας.

ταινία

Στην ταινία επίσης συμμετέχουν ο Ντόμινικ Γουέστ, ο Βίγκο Μόρτενσεν, η Ελίζαμπεθ Πέρκινς, η Αζούρα Σκάι, ο Μάικ Ο’ Μάλεϊ, η Μαριάν Ζαν-Μπατίστ και ο Στιβ Μπουσέμι.

Η πλοκή της ταινίας

Το φιλμ περιστρέφεται γύρω από τη ζωή της «Γκουέν Κάμινγκς», μίας γυναίκας εθισμένης στο αλκοόλ και τις ουσίες, η οποία την ημέρα του γάμου της αδελφής της εμφανίζεται σε κακή κατάσταση στην τελετή. Αφού καταστρέφει την δεξίωση, κλέβει μία λιμουζίνα και τρακάρει, πρέπει να επιλέξει αν θα περάσει 28 ημέρες στη φυλακή ή σε κέντρο απεξάρτησης.

Η ηρωίδα μας διαλέγει το κέντρο απεξάρτησης και εκεί θα έρθει αντιμέτωπη πλέον με τα λάθη της, του προσωπικούς «δαίμονές» της, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε την ζωή και άλλων ανθρώπων που είναι σε διαδικασία αποτοξίνωσης.

ταινία

Η Μπούλοκ υποδύεται αξιοπρεπώς μία πολύπλοκη ηρωίδα, της οποίας όμως η βάση είναι καλή. Η «Γκουέν» δεν είχε σίγουρα μία εύκολη ζωή, όμως έχει τον χρόνο να διαλέξει έναν πιο φωτεινό δρόμο, αν όμως βοηθήσει πρώτα από όλα η ίδια τον εαυτό της.

Στην ταινία, η οποία διαρκεί σχεδόν μία ώρα και 40 λεπτά, θίγεται το ευαίσθητο θέμα των εξαρτήσεων, καθώς και το ζήτημα της αγάπης που δείχνει ο καθένας μας για τον ίδιο του τον εαυτό.

ταινία

Το φιλμ σίγουρα δεν είναι χαλαρό, ωστόσο έχει τόσες χιουμοριστικές σκηνές όσες χρειάζεται, για να μην είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα, και να μπορεί ο θεατής να το παρακολουθήσει εύκολα.

Δείτε το trailer

