Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της έγινε 3 ετών – «Η ωραιότερη μέρα της ζωής μου»

  • Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (7/2) ημέρα για την Ελένη Φουρέιρα και τον Αλμπέρτο Μποτία, καθώς ο γιος τους, Ερμής, έγινε τριών ετών.
  • Η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στον γιο της, μέσα από τρυφερές αναρτήσεις που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.
  • Στις αναρτήσεις της, η τραγουδίστρια εξέφρασε την αγάπη της, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χρόνια πολλά, 3».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Φουρέιρα
Φωτογραφία: foureira/ Instagram

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (7/2) ημέρα για την Ελένη Φουρέιρα και τον Αλμπέρτο Μποτία, καθώς ο γιος τους, Ερμής, έγινε τριών ετών. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί περίπου 10 χρόνια, ενώ στις 13 Νοεμβρίου του 2022 με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, ανακοινώθηκε η εγκυμοσύνη της τραγουδίστριας. Το παιδί τους ήρθε στον κόσμο στις 7 Φεβρουαρίου του 2023, γεμίζοντας τις καρδιές τους με ευτυχία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στον γιο της, μέσα από πολύ όμορφες αναρτήσεις που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

«Τα πάντα μου»

Αρχικά, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια ανέβασε, σε story της, μία καλοκαιρινή φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε να κρατάει στην αγκαλιά της το παιδί της.

«Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χρόνια πολλά, 3», έχει γράψει.

Ελένη Φουρέιρα

 

Στη συνέχεια, αναδημοσίευσε το πρώτο post που είχε κάνει μετά την γέννηση του γιου της, αναφέροντας: «Η ωραιότερη μέρα της ζωής μου. 7/2/23».

Ελένη Φουρέιρα

 

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη της ανάρτηση, αφού έφερε στον κόσμο το μωρό της, η ευτυχισμένη μητέρα είχε γράψει: «Εσύ είσαι το σπουδαιότερο μου επίτευγμα. 07/02/23».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleni Foureira (@foureira)

