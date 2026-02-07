Ελένη Φουρέιρα: Ο γιος της έγινε 3 ετών – «Η ωραιότερη μέρα της ζωής μου»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (7/2) ημέρα για την Ελένη Φουρέιρα και τον Αλμπέρτο Μποτία, καθώς ο γιος τους, Ερμής, έγινε τριών ετών. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί περίπου 10 χρόνια, ενώ στις 13 Νοεμβρίου του 2022 με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, ανακοινώθηκε η εγκυμοσύνη της τραγουδίστριας. Το παιδί τους ήρθε στον κόσμο στις 7 Φεβρουαρίου του 2023, γεμίζοντας τις καρδιές τους με ευτυχία.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η Ελένη Φουρέιρα θέλησε να ευχηθεί και δημοσίως στον γιο της, μέσα από πολύ όμορφες αναρτήσεις που έκανε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

«Τα πάντα μου»

Αρχικά, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια ανέβασε, σε story της, μία καλοκαιρινή φωτογραφία, στην οποία την βλέπουμε να κρατάει στην αγκαλιά της το παιδί της.

«Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χρόνια πολλά, 3», έχει γράψει.

Στη συνέχεια, αναδημοσίευσε το πρώτο post που είχε κάνει μετά την γέννηση του γιου της, αναφέροντας: «Η ωραιότερη μέρα της ζωής μου. 7/2/23».

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη της ανάρτηση, αφού έφερε στον κόσμο το μωρό της, η ευτυχισμένη μητέρα είχε γράψει: «Εσύ είσαι το σπουδαιότερο μου επίτευγμα. 07/02/23».