Φουρέιρα: Η επιτυχία δεν σε αλλάζει, είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι πρόβλημα

Σύνοψη από το

  • Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του «Ρυθμού 9,49» και αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση του γιου της. Η ίδια δήλωσε πως «Η έλευση ενός παιδιού θα έλεγα» αλλάζει περισσότερο τον άνθρωπο από την επιτυχία.
  • Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι με ένα παιδί «νιώθεις πρωτόγνωρα συναισθήματα» και «συνειδητοποιείς τι σημαίνει αληθινή αγάπη», ενώ παράλληλα «δοκιμάζεσαι, μαθαίνεις τον εαυτό σου, ωριμάζεις».
  • Η Ελένη Φουρέιρα παραδέχτηκε πως στην πρώτη συναυλία που έκανε στην Αθήνα, 3,5 μήνες μετά τον τοκετό, «δεν ήμουν καθόλου έτοιμη και δεν έπρεπε να το είχα κάνει». Περιέγραψε την εμπειρία ως «πολύ δύσκολο» λόγω ορμονών και έλλειψης προετοιμασίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ελένη Φουρέιρα
Πηγή: Instagram/foureira

Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του «Ρυθμού 9,49». Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση του γιου της αλλά και στη διαχείριση της επιτυχίας. Η ίδια παραμένει, όπως είπε, ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού της.

Σε ερώτηση για το αν η επιτυχία ή ένα παιδί αλλάζει περισσότερο τον άνθρωπο, η Ελένη Φουρέιρα απάντησε: «Η έλευση ενός παιδιού θα έλεγα. Η επιτυχία δεν σε αλλάζει. Βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό στις χαρές και εκεί που αποκτάς δύναμη. Εκεί φαίνεται το ποιος είσαι».

«Αν εκεί που αποκτάς δύναμη κάπως αλλάξεις, κάτι δεν πάει καλά. Η αλλαγή γίνεται στο παιδί, γιατί κι εσύ νιώθεις πρωτόγνωρα συναισθήματα, κάτι το οποίο δεν είχες βιώσει ή νιώσεις ποτέ πριν. Γίνεται μεγάλη αλλαγή εκεί. Εκεί συνειδητοποιείς τι σημαίνει αληθινή αγάπη, εκεί βλέπεις και τα όριά σου λίγο, γιατί όσο ωραίο, υπάρχει και πολλή ταλαιπωρία» πρόσθεσε.

«Δοκιμάζεσαι, μαθαίνεις τον εαυτό σου, ωριμάζεις, μαθαίνεις να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Μπορείς να το ζήσεις και λίγο αλλιώς. Εγώ που αγαπώ τα σκυλιά και είχα το σκυλάκι μου και το είχα 8 χρόνια, είναι πολύ κοντά γιατί μεγαλώνεις ένα πλάσμα και έχεις την ευθύνη του. Αλλά όταν κάνεις το παιδάκι σου τα πράγματα αλλάζουν. Τόσο μικρός που είναι ο Ερμής, προσπαθώ να θυμηθώ πώς ένιωθα σε αυτήν την ηλικία αλλά δεν μπορώ» σχολίασε η τραγουδίστρια.

«Στην πρώτη συναυλία που έκανα στην Αθήνα, 3,5 μήνες που είχα γεννήσει, δεν ήμουν έτοιμη. Όχι δεν ήμουν έτοιμη και πέρασα πολύ δύσκολα. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη και δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Απλά το είχα κανονίσει πριν γεννήσω και δεν ήξερα πως θα είναι. Είπα: “Έλα μωρέ εντάξει”. Ήταν πολύ δύσκολο. Και οι ορμόνες μου… Δεν το άντεξα πολύ εύκολα και δεν μου άρεσα κι εγώ που δεν ήμουν έτοιμη. Αλλά δεν πειράζει. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι το πρόβλημα» ανέφερε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Καταγγελίες για απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο

Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Ελαιόλαδο: Πότε αναμένεται να αλλάξει η τιμή του- Πόσο πωλείται σήμερα ο «ελληνικός χρυσός»

ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» γάμοι, βαφτίσεις, catering – Τι αλλάζει μετά το Πάσχα – Όλες οι νέες πληροφορίες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
07:59 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Στον… πυρετό του γάμου

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την Αθηνά Οικονομάκου να ετοιμάζεται για γάμο. Παρότι η ...
07:50 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Αποκάλυψε τι του είπε ο γιος του και τον έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα – «Με πήραν τα ζουμιά»

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagr...
03:37 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Χωρίς μακιγιάζ, σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της και… «ζηλεύοντας» το γατάκι της

Χωρίς μακιγιάζ και με άνετη εμφάνιση, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να δείξει μια πιο αυθεντική ...
16:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Στο νοσοκομείο ο Κώστας Σόμμερ – «Προσέξτε την υγεία σας»

Δύσκολες στιγμές για τον Κώστα Σόμμερ, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπως γνωστ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα