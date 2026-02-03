Φουρέιρα: Η επιτυχία δεν σε αλλάζει, είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι πρόβλημα

Η Ελένη Φουρέιρα παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του «Ρυθμού 9,49». Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η γέννηση του γιου της αλλά και στη διαχείριση της επιτυχίας. Η ίδια παραμένει, όπως είπε, ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού της.

Σε ερώτηση για το αν η επιτυχία ή ένα παιδί αλλάζει περισσότερο τον άνθρωπο, η Ελένη Φουρέιρα απάντησε: «Η έλευση ενός παιδιού θα έλεγα. Η επιτυχία δεν σε αλλάζει. Βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό στις χαρές και εκεί που αποκτάς δύναμη. Εκεί φαίνεται το ποιος είσαι».

«Αν εκεί που αποκτάς δύναμη κάπως αλλάξεις, κάτι δεν πάει καλά. Η αλλαγή γίνεται στο παιδί, γιατί κι εσύ νιώθεις πρωτόγνωρα συναισθήματα, κάτι το οποίο δεν είχες βιώσει ή νιώσεις ποτέ πριν. Γίνεται μεγάλη αλλαγή εκεί. Εκεί συνειδητοποιείς τι σημαίνει αληθινή αγάπη, εκεί βλέπεις και τα όριά σου λίγο, γιατί όσο ωραίο, υπάρχει και πολλή ταλαιπωρία» πρόσθεσε.

«Δοκιμάζεσαι, μαθαίνεις τον εαυτό σου, ωριμάζεις, μαθαίνεις να δίνεις χωρίς να περιμένεις να πάρεις. Είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Μπορείς να το ζήσεις και λίγο αλλιώς. Εγώ που αγαπώ τα σκυλιά και είχα το σκυλάκι μου και το είχα 8 χρόνια, είναι πολύ κοντά γιατί μεγαλώνεις ένα πλάσμα και έχεις την ευθύνη του. Αλλά όταν κάνεις το παιδάκι σου τα πράγματα αλλάζουν. Τόσο μικρός που είναι ο Ερμής, προσπαθώ να θυμηθώ πώς ένιωθα σε αυτήν την ηλικία αλλά δεν μπορώ» σχολίασε η τραγουδίστρια.

«Στην πρώτη συναυλία που έκανα στην Αθήνα, 3,5 μήνες που είχα γεννήσει, δεν ήμουν έτοιμη. Όχι δεν ήμουν έτοιμη και πέρασα πολύ δύσκολα. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμη και δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Απλά το είχα κανονίσει πριν γεννήσω και δεν ήξερα πως θα είναι. Είπα: “Έλα μωρέ εντάξει”. Ήταν πολύ δύσκολο. Και οι ορμόνες μου… Δεν το άντεξα πολύ εύκολα και δεν μου άρεσα κι εγώ που δεν ήμουν έτοιμη. Αλλά δεν πειράζει. Είμαι αυστηρή με τον εαυτό μου και αυτό είναι το πρόβλημα» ανέφερε.