FT: Συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από Ευρώπη και ΗΠΑ εάν η Ρωσία παραβιάσει μια εκεχειρία με την Ουκρανία – Τι προβλέπει το σχέδιο

Σε μια προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα σαφές και αποτρεπτικό πλαίσιο πριν ακόμη επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της φαίνεται να έχουν επεξεργαστεί ένα λεπτομερές σχέδιο αντίδρασης σε περίπτωση ρωσικών παραβιάσεων, το οποίο προβλέπει κλιμακούμενη στρατιωτική και διπλωματική απάντηση.

Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει με δυτικούς εταίρους ότι οποιεσδήποτε συνεχιζόμενες ρωσικές παραβιάσεις μιας μελλοντικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα ενεργοποιούν συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν την Τρίτη οι Financial Times, επικαλούμενοι πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις σχετικές συζητήσεις.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το σχέδιο συζητήθηκε επανειλημμένα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο μεταξύ Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη αντίδραση σε περίπτωση παραβιάσεων μιας συμφωνημένης ανακωχής από τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, απεσταλμένοι από το Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον πρόκειται να συναντηθούν στο Αμπού Ντάμπι την Τετάρτη και την Πέμπτη για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Βάσει της πρότασης, οποιαδήποτε ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα προκαλεί αντίδραση εντός 24 ωρών, η οποία θα ξεκινά με διπλωματική προειδοποίηση και, εάν χρειαστεί, με ενέργεια του ουκρανικού στρατού για να σταματήσει η παραβίαση.

Εάν οι εχθροπραξίες συνεχιστούν πέραν αυτού, το σχέδιο προβλέπει τη μετάβαση σε δεύτερη φάση παρέμβασης με τη χρήση δυνάμεων από τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», στην οποία συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και η Βρετανία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Τουρκία.

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι, σε περίπτωση διευρυμένης επίθεσης, θα ενεργοποιείται 72 ώρες μετά την αρχική παραβίαση μια συντονισμένη αντίδραση από δύναμη που υποστηρίζεται από τη Δύση και θα περιλαμβάνει τον αμερικανικό στρατό.