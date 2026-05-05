«Το Ιράν ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει», προειδοποιεί ο Τραμπ για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

trump
Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζει τις εξελίξεις με το Ιράν, περιτριγυρισμένος από παιδιά στα πλαίσια εκδήλωσης για τον σχολικό αθλητισμό στον Λευκό Οίκο. (Reuters)

«Λοιπόν, θα το μάθετε γιατί θα σας ενημερώσω», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε απο δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο τι θα έπρεπε να κάνει το Ιράν για να συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας. «Ξέρουν τι να κάνουν ή τι δεν πρέπει να κάνουν, το πιο σημαντικό», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχέση με τις εχθροπραξίες στα Στενά του Ορμούζ και τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυτή την εβδομάδα.

Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, ποτέ δεν είχε»

Ο Τραμπ, σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο εκδήλωσης υποδοχής νέων αθλητών, υποστήριξε ότι το Ιράν δεν έχει πλέον σκάφη στο ναυτικό του, αντίθετα έχουν οκτώ «μικρά σκάφη» που «έχουν όλα εξαφανιστεί».

«Έτσι ψάχνουν τριγύρω για μικρά σκάφη για να προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν το σπουδαίο ναυτικό μας», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, ο Τραμπ ανέφερε ότι ούτε ένα ιρανικό πλοίο δεν μπόρεσε να περάσει. Ένα πλοίο προσπάθησε και οι αμερικανικές δυνάμεις «χτύπησαν τη μηχανή με μια βολή» αφού προειδοποιήθηκαν να μην περάσουν.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το ναυτικό του Ιράν έχει βυθιστεί και καταστραφεί. Οι συγκρούσεις όμως μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ χθες, σε συνδυασμό με τις ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θέτουν το ερώτημα για πολλούς για το αν η εκεχειρία έχει τελειώσει.

Ωστόσο, νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέσγκεθ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει – επιχείρημα που υποστηρίζει κι ο Τραμπ με τις σημερινές του δηλώσεις.

«Μπορώ να πω το εξής: Το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία. Αυτό που δεν μου αρέσει στο Ιράν είναι ότι μου μιλάνε με τόσο μεγάλο σεβασμό και μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε: “Δεν μιλήσαμε με τον πρόεδρο. Δεν μιλήσαμε”. Έτσι παίζουν παιχνίδια. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω απλώς ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε ο Ντοναλντ Τραμπ.

Πιτ Χέγκσεθ: «Το Ιράν έχει μια επιλογή να κάνει»

Ο Πιτ Χέγκσεθ συζητά για τον πόλεμο με ένα νεότερο από ότι συνήθως κοινό (Reuters).

Στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο σε νέες δηλώσεις για τον πόλεμο με το Ιράν προχώρησε κι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Διασφαλίζουμε ότι έχουμε τον έλεγχο [των Στενών του Ορμούζ], κάτι που κάνουμε, και τελικά, το Ιράν έχει μια επιλογή να κάνει, και γνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε ισχυρή θέση. Ελπίζουμε να κάνουν μια σοφή επιλογή».

Τα σχόλια του Χέγκσεθ αντικατοπτρίζουν το ευρύτερο αίσθημα της Ουάσινγκτον ότι πιστεύει ότι βρίσκεται σε κυρίαρχη θέση στον πόλεμο, και ότι η πίεση για τα επόμενα βήματα βρίσκεται στο στρατόπεδο της Τεχεράνης.

«Θα καταστρέψω την οικονομία του Ιράν, γιατί θέλω να κερδίσω»

Περιτριγυρισμένος ακόμα από μικρά παιδιά στην αίθουσα του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είναι πρόθυμος να καταστρέψει την οικονομία του Ιράν «γιατί θέλω να κερδίσω».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για την κατάσταση της οικονομίας του Ιράν, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι «ελπίζω να αποτύχει», πριν χαρακτηρίσει τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη χώρα «τεράστιες» και «μεγάλες».

«Το νόμισμά τους είναι άχρηστο. Ο πληθωρισμός τους είναι πιθανώς 150%… δεν πληρώνουν τους στρατιώτες τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους στρατιώτες τους. Τα χρήματα είναι άχρηστα», ισχυρίστηκε στη συνέχεια.

Πηγές: Skybews, BBC

