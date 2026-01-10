Ελένη Φουρέιρα: Μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες κρατώντας αγκαλιά τον γιο της 

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, η Ελένη Φουρέιρα προχώρησε σε μια ξεχωριστή δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram, μέσα από την οποία μοιράστηκε με το κοινό της στιγμές από τον Δεκέμβριο που πέρασε.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα κατάφερε να αποτυπώσει μέσα σε λίγα στιγμιότυπα τις πιο όμορφες αναμνήσεις του τελευταίου μήνα του 2025. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζουν εκείνες όπου κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της, αλλά και μια λήψη μπροστά στον καθρέφτη, στην οποία εμφανίζεται με το φυσικό της καστανό, σγουρό μαλλί.

Στην ίδια ανάρτηση δεν έλειψαν και εικόνες από τις εμφανίσεις της σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας, δείχνοντας πως ξέρει να συνδυάζει την επαγγελματική της δραστηριότητα με στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Δείτε την ανάρτηση: