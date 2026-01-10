Δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στον Κολωνό – Πιθανά οπαδικά κίνητρα εξετάζουν οι Αρχές 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια στον Κολωνό – Πιθανά οπαδικά κίνητρα εξετάζουν οι Αρχές 

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, στον Κολωνό.

Από την επίθεση με τρία γκαζάκια στην πρώτη περίπτωση, σε πολυκατοικία στην οδό Καλλονής, δεν σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Λίγο αργότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στη διασταύρωση Αλικαρνασσού και Άστρους, στην ίδια περιοχή, ξέσπασε φωτιά σε υπόγεια αποθήκη και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη τζαμαρία. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρία γκαζάκια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές οι επιθέσεις να οφείλονται σε οπαδικά κίνητρα, καθώς και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν σε κοντινά σημεία, με διαφορά λίγων λεπτών.

